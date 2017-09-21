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Göz Nezlesi Olma Durumuna Dikkat

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Göz Nezlesi Olma Durumuna Dikkat
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz nezlesi olma durumuna dikkat edilmesi konusun da uyarılar da bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz nezlesi olma durumuna dikkat edilmesi konusun da uyarılar da bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Gözlerimizin hastalıkların yorgunluğun sağlığın en yoğun olarak dışarıya yansıtıldığı bir alan olduğunu hep söylemekteyiz. Yine vücuttaki bir rahatsızlık durumunda gözlerde de belirtiler olmaktadır. Göz nezlesi olarak değerlendirilen durumda gözlerde sulanma, ışığa hassasiyet, burunda akma ile birlikte görülebilmektedir" dedi.

Genelde vücutta alerjik durumların varlığında olan bu durumun öncelik olarak sadece gözde olabildiğini ifade eden Op.Dr. Atabay, "Tüm vücutta alerjik semptomlar olarak başlayabilir. Gözde sulanma, kızarıklık, kaşıntı ile başlayıp sonrasında çapaklanma eklenebilir. Bazı durumlarda vücutta kırgınlık ile başlayıp gözlerde sulanma ve ağrı sonradan eklenebilmektedir. Gribal veya mevsimsel olarak gözlenebilmektedir" diye konuştu.

Göz nezlesinin genelde her iki gözde meydana gelmekte olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, "Alerjik , virüs, bakteri sebeple olabilmektedir. Virüs ve bakteriyel olduğunda bulaşabilme özelliği gösterir. Her türlü göz nezlesi durumunda bir göz hekimince muayene olunması gerekir. Tedavi uygulanmadığında hastalık süresi uzamaktadır ve bulaşma riski artmaktadır" açıklamalarında bulundu.

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