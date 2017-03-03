Gözaltına Alınan 20 Daeş’li Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya merkezli 4 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamına gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya merkezli 4 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamına gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen operasyon kapsamında Sakarya merkezli Eskişehir, Samsun, Kırıkkale olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış, operasyon kapsamında örgütle irtibatı olduğu öğrenilen Irak uyruklu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.