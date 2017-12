Gözaltına Alınan 6 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları şüpheli S.U., N.E, A.S.'yi Alanya'da E.E.'yi Diyarbakır'da A.S ve U.G.'yi ise Mersin'deki adreslerinde gözaltına aldı. Alanya Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., N.E., A.S., E.E., A.S. ile U.G. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.