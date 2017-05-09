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Gözaltına Alınan Hdp İlçe Başkanı Adli Kontrol İle Serbest

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Gözaltına Alınan Hdp İlçe Başkanı Adli Kontrol İle Serbest
Muğla'nın Marmaris İlçesinde HDP İlçe Eş Başkanı A. İ, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.M

Muğla'nın Marmaris İlçesinde HDP İlçe Eş Başkanı A. İ, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.Mahkemeye çıkartılan A.İ adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , HDP Marmaris İlçe Binası'na operasyon düzenledi. Operasyon sırasında binada yasaklı yayınlar bulundu. İlçe binasındaki evrak ve dokümanlara el kondu. Operasyon kapsamında terör propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Marmaris İlçe Başkanı A.İ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan A.İ adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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