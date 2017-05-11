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Gözler İçin Lazer Ameliyatı Her Mevsimde Yapılıyor

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Gözler İçin Lazer Ameliyatı Her Mevsimde Yapılıyor
Yurt içi ve yurt dışından birçok hastayı lasik ameliyatları sonrasında gözlüksüz uğurladıklarını belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Hastalarımız,...

Yurt içi ve yurt dışından birçok hastayı lasik ameliyatları sonrasında gözlüksüz uğurladıklarını belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Hastalarımız, izin zamanı olduğu ve rahatça dinlenebildikleri için çoğunlukla yaz aylarını tercih ediyorlar. Bununla birlikte ameliyat için herhangi bir mevsim veya zaman sınırlaması yok" dedi.

Halk arasında, lazer operasyonlarının sadece miyop hastalara yapıldığı gibi yanlış bir algının bulunduğunu söyleyen Op.Dr. Bilgehan Sezgin Asena, lasik ameliyatlarının miyopi ile birlikte, hipermetrop ve astigmatta da başarıyla uygulandığına dikkat çekti. Lasik operasyonu hakkında bilgi veren Asena, "18-65 yaş aralığında, kırma kusuru dediğimiz görme bozukluklarını yaşayan kişilere uyguladığımız lasik operasyonunda, öncelikle kornea topografisi gibi birtakım özel tetkikler ile değerlendirme yapıyoruz. Eğer kişinin göz yapısı ve numarası uygunsa, lasik işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun için gözün en önünde yer alan saydam kornea tabakasının şekil ve kalınlık bakımından, "excimer laser" için uygun olması gerekiyor" diye konuştu.

Halk arasında "göz çizdirme" olarak bilinen ve göz bozukluklarının bıçakla giderildiği operasyonların, bugün modern ve teknolojik lazer cihazlarıyla çok kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde yapılabildiğini dile getiren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, şu bilgileri verdi:

"Bıçaksız lasik olarak ifade edilen intralase (femtosaniye) lasik yöntemiyle, miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz bozuklukları düzeltilebiliyor; lasik olan kişiler 10-15 dakikalarını ameliyat odasında geçirip, 40-50 saniyede gerçekleştirilen lazer uygulamasıyla gözlüklerinden kurtuluyor. Hastalarımız, izin zamanı olduğu ve rahatça dinlenebildikleri için çoğunlukla yaz aylarını tercih ediyorlar. Bununla birlikte ameliyat için herhangi bir mevsim veya zaman sınırlaması yok."

Lasik operasyonunun ardından kişilerin ertesi gün normal yaşamlarına dönebildiğini söyleyen Op.Dr. Bilgehan Sezgin Asena, sadece ilk haftalarda darbeye maruz kalınabilecek agresif sporlardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

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