  • BIST 94.141
  • Altın 141,157
  • Dolar 3,5618
  • Euro 3,8968
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 20 °C

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Uzaydan Adam Mı Getireceğim!"

» »
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Uzaydan Adam Mı Getireceğim!"
Camianın takıma moral vermediğinden yakınan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Takıma moral motivasyon lazım. Arkadaşların yanına gidip moral vereceğim....

Camianın takıma moral vermediğinden yakınan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Takıma moral motivasyon lazım. Arkadaşların yanına gidip moral vereceğim. Yapılan eleştirilerin bir anlamı var mı? Kalan haftalar için uzaydan mı adam getirip oynatacağım? Bu çocuklarla uğraşmak doğru değil" dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Mersin İdman Yurdu karşısında 4-0 öne geçmelerine rağmen skorun 4-4'e geldiği ve 6-5 kazandıkları karşılaşmanın dramatik bir maç olduğunu söyledi. "3 yıl önce başkan olduğumda bir maçta galip gelip, hemen hemen tüm sonuçların Göztepe'nin lehine olup, bu kadar mutsuz olacağım bir hafta düşünemezdim" diyen Başkan Sepil, telekonferansla yaptığı açıklamada, maçın ilk ve ikinci yarılarında büyük farklar olduğunu anlattı.

Bu sene beklentilerinin şu ana kadar gerçekleşmediğini ifade eden Sepil, "Oyuncuların, teknik yönetimin ve kulüp yönetiminin mutlaka bunda payı var. İki hafta sonra Play-Off'a kalma ihtimalimiz var, kaderimiz bizim elimizde. Özellikle kendi camiamız tarafından oluşturulan bir hava var, felaket senaryosu gibi. Bunu yapan kişiler şahsi çıkarları için yapıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Biz kendi hatalarımızı görüyoruz. Bunu yapanların da görmesi lazım. Bunların Göztepe'ye hiçbir faydası yok. Ben kulüp başkanı olduğum sürece Göztepe'yi dibe çekmeye çalışan herkese karşı çıkacağım" dedi.

Kalan haftalarda oyunsal taktiklerin bir faydasının olmayacağını savunan Mehmet Sepil, "Şimdi takıma moral motivasyon lazım. Arkadaşların yanına gidip moral vereceğim. Yapılan eleştirilerin bir anlamı var mı? Kalan haftalar için ben uzaydan adam mı getirip oynatacağım? Bu çocuklarla uğraşmak doğru değil. Bunlar Göztepe'yi dibe çekmek istiyorlar. Kendi ajandaları için çalışan insanlar var" diye konuştu.

Son haftalarda takımın yanında olacağını dile getiren Sepil, "Bu maçta mutlu olmadığımı ama yanlarında olduğumu, sonuna kadar mücadele vereceğimizi söyleyeceğim. Bu maçlarda teknik taktik biter, moral motivasyon başlar. Camia moral vermiyor, ben elimden geleni vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rıza Kayaalp: "Benim İçin Büyük Bir Başarı"08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:24
  • 2017 Türkiye Golf Turu 6. Ayağı Sona Erdi08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:19
  • Dersimspor’un İtirazı Reddedildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:19
  • Judo Takımı Adana’dan Madalyayla Döndü08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:09
  • 4. İslami Dayanışma Oyunları08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:09
  • Feyenoord Yenildi, Sokaklar Savaş Alanına Döndü08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:43
  • Savcılık, Yıldırım Hakkında Soruşturma Başlattı08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:14
  • Devler Ligi’nde Madrid Derbisini Çakır Yönetecek08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:04
  • Bursaspor, Adana Demirspor İle Birlikte En Kötü Seriyi Elde Etti08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:59
  • İstanbul Çocuk Maratonu, Anneler Günü’nde Koşulacak08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti