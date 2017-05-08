Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Uzaydan Adam Mı Getireceğim!"

Camianın takıma moral vermediğinden yakınan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Takıma moral motivasyon lazım. Arkadaşların yanına gidip moral vereceğim....

Camianın takıma moral vermediğinden yakınan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Takıma moral motivasyon lazım. Arkadaşların yanına gidip moral vereceğim. Yapılan eleştirilerin bir anlamı var mı? Kalan haftalar için uzaydan mı adam getirip oynatacağım? Bu çocuklarla uğraşmak doğru değil" dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Mersin İdman Yurdu karşısında 4-0 öne geçmelerine rağmen skorun 4-4'e geldiği ve 6-5 kazandıkları karşılaşmanın dramatik bir maç olduğunu söyledi. "3 yıl önce başkan olduğumda bir maçta galip gelip, hemen hemen tüm sonuçların Göztepe'nin lehine olup, bu kadar mutsuz olacağım bir hafta düşünemezdim" diyen Başkan Sepil, telekonferansla yaptığı açıklamada, maçın ilk ve ikinci yarılarında büyük farklar olduğunu anlattı.

Bu sene beklentilerinin şu ana kadar gerçekleşmediğini ifade eden Sepil, "Oyuncuların, teknik yönetimin ve kulüp yönetiminin mutlaka bunda payı var. İki hafta sonra Play-Off'a kalma ihtimalimiz var, kaderimiz bizim elimizde. Özellikle kendi camiamız tarafından oluşturulan bir hava var, felaket senaryosu gibi. Bunu yapan kişiler şahsi çıkarları için yapıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Biz kendi hatalarımızı görüyoruz. Bunu yapanların da görmesi lazım. Bunların Göztepe'ye hiçbir faydası yok. Ben kulüp başkanı olduğum sürece Göztepe'yi dibe çekmeye çalışan herkese karşı çıkacağım" dedi.

Kalan haftalarda oyunsal taktiklerin bir faydasının olmayacağını savunan Mehmet Sepil, "Şimdi takıma moral motivasyon lazım. Arkadaşların yanına gidip moral vereceğim. Yapılan eleştirilerin bir anlamı var mı? Kalan haftalar için ben uzaydan adam mı getirip oynatacağım? Bu çocuklarla uğraşmak doğru değil. Bunlar Göztepe'yi dibe çekmek istiyorlar. Kendi ajandaları için çalışan insanlar var" diye konuştu.

Son haftalarda takımın yanında olacağını dile getiren Sepil, "Bu maçta mutlu olmadığımı ama yanlarında olduğumu, sonuna kadar mücadele vereceğimizi söyleyeceğim. Bu maçlarda teknik taktik biter, moral motivasyon başlar. Camia moral vermiyor, ben elimden geleni vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.