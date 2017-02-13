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Göztepe Fırsat Kaçırdı

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Göztepe Fırsat Kaçırdı
Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe'nin Teknik Direktörü Okan Buruk, "Doğru oynayamadık" diyerek,...

Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe'nin Teknik Direktörü Okan Buruk, "Doğru oynayamadık" diyerek, maçın son bölümlerinde defans oyuncularının öne çıkmasını eleştirdi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, iç sahada önemli bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Pazartesi maçları daha zor ve stresli oluyor. Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk. Maçın 5-10 dakikasında daha iyiydik. İlk yarının sonuna kadar 3-4 pozisyon bulduk, penaltı bulduk ama topa sahip olan rakibimizdi. Oyunu istediğimiz gibi yönetemedik. İkinci yarı daha iyi oynadık, golü de bulduk. Rakibimizin açık oynadığını ve pozisyon vereceğini biliyorduk. İkinci gol fırsatları da geldi, rakip bizim kalemize de geldi. Doğru oynayamadık" dedi.

"Halil'i oyundan çıkardım ama onun yerine savunma oyuncularımız öne gitmeye başladı" diyen Buruk, "Son dakikada hızlı hücumda yakalandık ve bir gol yedik. Çevirmek için de vaktimiz yoktu. Maçın içinde, rakibimizin daha iyi oynadığı dakikalarda gol yeseydik bu kadar üzülmezdik. Tekrar ayağa kalkıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, ligde ikinci sırada yer aldıklarını hatırlatarak, "Şampiyonluk için en iddialı takımlardan biriyiz. Daha çok çalışıp, daha iyi olacağız" dedi.

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