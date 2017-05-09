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Göztepe ile 37’nci randevu

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Göztepe ile 37’nci randevu
Samsunspor, Pazar günü oynayacağı Göztepe ile 37’nci kez karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma saat 17.00’da başlayacak

SON İKİ HAFTA
TFF 1’nci Lig’de son iki haftaya girilirken hem üst sıralardaki hem de alt sıralardaki takımlarda kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Çok enteresan ve sürpriz sonuçların yer aldığı ligde Samsunspor ile Göztepe 37’nci kez karşı karşıya gelecek. Play-Off hesapları yapan Göztepe ile ligde kalma mücadelesi veren Samsunspor arasında oynanan 36 maçta ise ilginç istatistikler ortaya çıktı.

GÖZTEPE KAZANMIŞTI
Ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanırken, iki takım arasındaki rekabet 1966-1967 sezonunda başladı. 36 maçta Göztepe 18 galibiyet alırken Samsunspor 10 kez kazanan taraf oldu. 8 maç ise berabere bitti. Ayrıca İzmir’de oynanan maçlarda da ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.  Göztepe evinde 9 kez kazanırken Kırmızı-Beyazlılar deplasmanda rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

HAKAN ASLAN ATMIŞTI
Samsunspor en son deplasman galibiyeti ise 2012-2013 sezonunda elde etti. Bu maçı Kırmızı-Beyazlı takım, Hakan Arslan’ın attığı golle 1-0 kazandı. Ligde 4 maç aradan sonra Giresunspor’u mağlup ederek galibiyetle tanışan Samsunspor’un rakibi Göztepe ise 11 golün atıldığı Mersin İdmanyurdu’nu deplasmanda 6-5 mağlup etti.

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