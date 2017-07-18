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Göztepe, Sabri Sarıoğlu İle Görüştü

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Göztepe, Sabri Sarıoğlu İle Görüştü
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Serpil ile görüştü.

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Serpil ile görüştü.

Alt yapısından yetiştiği Galatasaray'da 15 sezon geçiren ve sezon sonu sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun yeni adresi merak konusu. Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan ve şu ana kadar birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katan Göztepe, Sabri Sarıoğlu'yu kadrosuna katmak istiyor. Göztepe Başkanı Mehmet Serpil ile bir görüşme gerçekleştiren Sarıoğlu'nun kararını bir, iki gün içinde vereceği öğrenildi.

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