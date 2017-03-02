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Göztepe Tümülüsü Turizme Açılıyor

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Göztepe Tümülüsü Turizme Açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle 2011'de kazı çalışmalarına başlanan ve şimdiye kadar 20 mezar bulunan Safranbolu Büyük Göztepe Tümülüsü'nde...

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle 2011'de kazı çalışmalarına başlanan ve şimdiye kadar 20 mezar bulunan Safranbolu Büyük Göztepe Tümülüsü'nde sona yaklaşıldı.

Safranbolu Büyük Göztepe tümülüsünde devam eden kazı çalışmalarını inceleyen Vali Mehmet Aktaş, tümülüsün yıl sonuna kadar turizme açılacağını söyledi.

Vali Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve arkeolog Şahin Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Tümülüsün milattan 900 yıl önce oluşturulmuş çok önemli ve orijinal bir tümülüs olduğunu ifade eden Vali Aktaş "Geçmiş dönemlerde maalesef define arayıcıları tarafından belli oranda tahrip edilmekle birlikte, yine de mevcut hali bile oldukça orijinallik taşıyor. Bu kazı Kastamonu bölgesi tarafından yapılıyor. İnşallah biz de İl Özel İdaresinden bir kaynak aktararak Safranbolu Belediyesiyle birlikte buranın geri kalan çalışmalarının da tamamlanması ve üzerinin uygun bir şekilde kapatılarak ziyarete uygun hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bizim hedefimiz yıl içerisinde sonbahara doğru burayı ziyarete açmayı düşünüyoruz." dedi.

Göztepe Tümülüsü Turizme Açılıyor

Göztepe Tümülüsü Turizme Açılıyor

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