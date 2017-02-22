Göztepe’nin Yeni Stadında Son Viraj

Göztepe tarafından projeleri hazırlanan "Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi" için sarı-kırmızılı kulüp ile TOKİ arasında son toplantı...

Göztepe tarafından projeleri hazırlanan "Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi" için sarı-kırmızılı kulüp ile TOKİ arasında son toplantı yapıldı.

Göztepe tarafından projeleri hazırlatılan "Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi" ismi verilen stat için TOKİ ile son toplantı gerçekleştirildi. Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan, ihale ve inşa süreci için TOKİ'ye devredilen stat için TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'ı makamında ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, stadın yapım süreci hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan, Göztepe'ye yakın kaynaklar 20 bin 35 kişi kapasiteli Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için resmi adımın 24 Şubat Cuma günü atılacağını bildirdi. Projesi sarı-kırmızılı kulüp tarafından, Vodafone Arena'nın da mimarı olan Bünyamin Derman'a çizdirilen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için resmi açıklamanın TOKİ tarafından 24 Şubat Cuma günü yapılacağı, ihale sürecinin başlatılıp, ihalenin de Nisan ayı başlarında yapılacağı ifade edildi.