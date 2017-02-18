Greenberg: "Takımımla Gurur Duyuyorum"

Nesine.Com Eskişehir Basket Başantrenörü Brad Greenberg,94-90 kazandıkları Türk Telekom karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Nesine.Com Eskişehir Basket Başantrenörü Brad Greenberg,94-90 kazandıkları Türk Telekom karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında Nesine.com Eskişehir Basket, evinde karşılaştığı Türk Telekom'u 94-90 mağlup etti. Maç sonunda basın mensuplarının karşısına çıkan Nesine.Com Eskişehir Basket Başantrenörü Brad Greenberg, kazandıkları için mutlu olduklarını ama fazla sayı yedikleri için daha çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi. Greenberg, "Kazanmamız güzel oldu. Takımımla gurur duyuyorum. Daha çok çalışarak daha iyi bir yerde olmalıyız. Kendimizi ligde çok iyi pozisyona getirdik. Kendimizi de ve takımdaki arkadaşlarımızı geliştirmeliyiz. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Şimdi de şampiyon bir takım gibi oynamamız gerekiyor ve daha çok çalışmalıyız. Maçta 90 sayı yedik 16 da top kaybı yaptık. Bu iyi değildi ama daha iyi olacağız. Defansta daha iyi olmalıyız, çok sayı yiyerek iyi bir takım olamayız. Rakip Türk Telekom'da son derece güçlü ve iyi bir rakipti ama ne kadar iyi olsa da bir takımdan 90 sayı yemememiz gerekirdi" ifadelerini kullandı.

"İyi mücadele ederek kazanmasını bildik"

Nesine.Com Eskişehir Basket'in başarılı oyuncusu Yunus Emre Sonsırma ise şunları dile getirdi:

"Koç'un da dediği gibi yediğimiz 90 sayı çok fazla. Takımımızın 90 sayı yememesi gerekiyor. Oynadığımızda iyi defans yapan bir takımız. Ama Türk Telekom'da potansiyeli olan bir takım. Skor özelliği olan oyuncuları çok fazla. Sonuçta kazanmasını bildik ve iyi mücadele ettik. En önemlisi bir arada kaldık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum."