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Greenpeace Aktivistleri, Marine Le Pen’i Protesto Etti

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Greenpeace Aktivistleri, Marine Le Pen’i Protesto Etti
Greenpeace aktivistleri, Eyfel Kulesine tırmanarak Marine Le Pen'i protesto etti.

Greenpeace aktivistleri, Eyfel Kulesine tırmanarak Marine Le Pen'i protesto etti.

Greenpeace aktivistleri, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Eyfel Kulesine tırmanarak aşırı sağcı Marine Le Pen'i protesto etti. Marine Le Pen'i protesto eden 12 Greenpeace aktivisti, Eyfel Kulesi'ne tırmandıktan sonra "Kardeşlik, Eşitlik, Özgürlük" yazılı pankartı astı. Ayrıca Greenpeace aktivistleri, Twitter'dan açtığı hashtagle de Le Pen'i protesto ediyor.

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