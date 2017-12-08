Greyderin Çarptığı İşçi Yaşamını Yitirdi

Bolu'nun Gönük ilçesinde yol yapım çalışmasında çalışan greyderin çarptığı şantiye işçisi hayatını kaybetti.

Bolu'nun Gönük ilçesinde yol yapım çalışmasında çalışan greyderin çarptığı şantiye işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesi Kemer Köprü mevkiindeki yol yapımında çalışan E.Ç. yönetimindeki greyder, aynı şantiyede çalışan Mustafa Öztop'a çaptı. Şantiyede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Öztop'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Greyder operatörü E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazada ölen Öztop, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.