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Gri Listede 300 Bin Lira Ödüllü Terörist Öldürüldü

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Gri Listede 300 Bin Lira Ödüllü Terörist Öldürüldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar gri listesinde bulunan sözde Erzurum...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar gri listesinde bulunan sözde Erzurum eyaleti sorumlusu "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde bir sığınakta gizlenen teröristlere yönelik güvenlik güçleri operasyon yaptı. Operasyonda 4 terörist ölü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Teröristlerden 2 adet M 16, 3 adet kalaşnikof, 5 adet uzun namlulu silah, 2 adet el bombası, laptop ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın 300 bin TL ödüllü terör arananlar gri listesinde bulunan sözde Erzurum eyaleti sorumlusu "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa olduğu ortaya çıktı. Diğer teröristlerin kimlik tespit çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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