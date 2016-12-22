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Gribe Karşı Kızılcık Tüketin

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Gribe Karşı Kızılcık Tüketin
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç,kızılcığın vücuda baştan aşağı sağlık getirdiğini, vücut direncini yükselttiğini ve kanser, kalp krizi gibi önemli...

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç,kızılcığın vücuda baştan aşağı sağlık getirdiğini, vücut direncini yükselttiğini ve kanser, kalp krizi gibi önemli hastalıklardan koruduğunu belirtti.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Kızılcık,vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. A, C vitaminleri ile karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerir.Faydası saymakla bitmeyen kızılcık, güçlü antioksidan özelliği ile soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir. Bol miktarda lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır ve özellikle zayıflama diyetlerinde tokluk hissini arttırır.Vücut direncini arttırdığı için hastalıklardan korunmamızı ve onlarla baş etmemizi sağlar" dedi.

Kızılcığın, vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, alerjileri azaltan, kan damarlarını güçlendiren muhteşem antioksidan olduğunu kaydeden Enç, "Ateşli hastalıklarda ve menopozdaki ateş basmalarında çok rahatlatırlar.Kızılcık,gözlere de faydalıdır.Retinayı koruyarak görüşümüzün berrak olmasını sağlarlar" ifadelerini kullandı.

Enç, "Kızılcık,zengin bir melatonin kaynağıdır;Beynimizde bulunan epifiz bezi, hava karardıktan sonra melatonin adı verilen bir hormon salgılar. Yaşam ritmimizi ve uykumuzu bu hormona borçluyuz. Uyku beyni dinlendirir, güçlendirir, hücre yenilenmesini sağlar bağışıklık sistemini, oksidasyonu onarır ve tüm yaşam kalitesini yükseltir. Öte yandan önemli hormonların salgılanmasına yardımcı olur. Araştırmalar sonucu uzmanlar melatonini en önemli antioksidan olarak tanımlarlar. Melatonin takviyesi günümüzdeki temel anti aging tedavilerinden birisi olmuştur. Bu hormonun doktor kontrolünde kullanımı, bağışıklık sistemini ve yaşam kalitesini etkili bir şekilde yükseltir.Kızılcık kanın pıhtılaşmasını artırır,çiğden hazırlanmış kızılcık suyu veya kaynatarak yapılan kızılcık şerbeti, kan pıhtılaşmasını düzenler. Özellikle şeker hastaları için yararlıdır.Kızılcık kabuğu ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir" şeklinde konuştu.

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