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Grizu-263 Model Uydu Takımı Çalışmalarını Sürdürüyor

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Grizu-263 Model Uydu Takımı Çalışmalarını Sürdürüyor
Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Model Uydu Takımı kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Model Uydu Takımı kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

The American Astronautical Society (AAS) tarafından düzenlenen, NASA'nın da desteklediği Model Uydu Yarışmasında, Teksas'ta Üniversitemizi temsil edecek Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Takımı, çalışmalarını BEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezinde sürdürüyor. Grizu-263 Takımı, 24 Şubat 2017 tarihinde telekonferans ile AAS'ye bağlanarak projenin ilk sunumunu gerçekleştirecek.

Grizu-263, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencilerinden Şems Turgut, Muzaffer Duysal, Özgür Tuzcu, Ece Ara; Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Abdülhakim Dağ, Efe Can Balcılar, Ahmet Güngörmüş; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Çağla Aytaç Dursun'dan oluşuyor. Takımın danışmanlığını Elektrik Elektronik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Kaya yürütüyor.

Büyük heyecan içinde devam eden hazırlıkları değerlendiren takım üyelerinden Şems Turgut, "Üniversitemizde Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezinin kuruluşu ile çalışmalarımız daha da hızlandı. Kuluçka Merkezi, günlük toplantılarımızı sürdürebildiğimiz, hocalarımızdan danışmanlık desteğini alabildiğimiz, ciddi bir bilimsel tartışma ortamı sunuyor. Grizu-263 Takımı olarak büyük heyecan içerisindeyiz. Önümüzdeki tüm elemeleri başarı ile geçerek Bülent Ecevit Üniversitesi adını dünya çapında duyurmak en büyük hedefimiz. Çalışmalarımıza destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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