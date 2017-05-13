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Grup Gündoğarken Alternatif Sahnede Sevenleriyle Buluştu

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Grup Gündoğarken Alternatif Sahnede Sevenleriyle Buluştu
Süleymanpaşa Belediyesinin organizasyonu ile gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını Tekirdağlılarla buluşturan Alternatif Sahne Günleri...

Süleymanpaşa Belediyesinin organizasyonu ile gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını Tekirdağlılarla buluşturan Alternatif Sahne Günleri muhteşem bir konserle devam etti. Efsane topluluk Grup Gündoğarken, unutulmaz şarkıları ile Süleymanpaşa'da kulakların pasını sildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Alternatif Sahne Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Alternatif Sahne bu haftaki konuğu Türk pop müziğinin efsane topluluğu Grup Gündoğarken oldu. İkinci kez Alternatif Sahne'de yer alan Gündoğarken sevenlerine müzik ziyafeti dolu bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca en sevilen şarkılarından bazılarını seslendiren topluluk, şarkı aralarındaki eğlenceli diyaloglarıyla da dinleyenleri güldürdü.

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