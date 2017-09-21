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Gso-mem Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin Yapılan Sınavlara Ev Sahipliği Yapıyor

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Gso-mem Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin Yapılan Sınavlara Ev Sahipliği Yapıyor
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM), eğitim çalışmalarının yanı sıra; meslek yeterlilik belgesi almak isteyen bireylere...

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM), eğitim çalışmalarının yanı sıra; meslek yeterlilik belgesi almak isteyen bireylere ev sahibi olarak hizmet vermeye başladı.

Bireylerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için, belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapması gerekiyor. Bu bağlamda; Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan işbirliği çerçevesinde sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı GSOMEM ev sahipliği ve hizmetleri çerçevesinde yürütülüyor. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan bu adaya MYK tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı veriliyor. İlk belgelendirme çalışmasına, çelik kaynakçılık mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı ile başlanan bu programa yerli ve yabancı olmak üzere 22 kişilik ilk grup katılıyor. GSOMEM'de iki gün sürecek olan belgelendirme sürecinde teorik ve performans sınavları yapılacak. Sınavları geçen bireylere ülkemiz ve AB sınırları içerisinde geçerli sertifikalar verilecek. Bu kapsamda verilecek hizmetler; tüm hafta boyunca CNC operatörlüğü ve makine bakımcılığı gibi iş kollarında Melek Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylere yapılacak sınavlarla devam edecek. GSO-MEM, verilen eğitimlerle iş dünyasına yeni elemanlar katmanın yanı sıra, çalışan bireylere Meslek Yeterlilik Belgesi almaları konularında da tüm altyapı ve uzman personelle hizmet vermeye devam edecek.

MYK belgesi almak isteyen tüm çalışanların; GSOMEM 0 342 503 01 10 nolu telefonunu arayarak ya da GSO-MEM'i ziyaret ederek uzmanlarla birlikte planlama yapabilecek.

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