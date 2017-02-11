GSS’de Revizyon

Bir türlü amacına ulaşamayan Genel Sağlık Sigortası’nda (GSS) yeniden revizyona gidiliyor.

Hükümetin TBMM’ye sevk ettiği torba yasa tasarısı içinde yer alan düzenlemeye göre, zorunlu aylık GSS primleri 53 liraya sabitlenecek. Bakanlar Kurulu bu miktarı 4 kat artırmaya yetkili kılınacak.

Kuşkusuz düzenleme prim borcundan ötürü sağlık hizmetinden yoksun kalan yurttaşları doğrudan ilgilendiriyor. Gelir testi yaptıramayan ya da GSS ‘den haberi olmayan, özellikle gençler prim borcundan ötürü yıllardır hastane kapılarından dönüyor.

Yeni tasarıya göre, ailede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri yine devlet tarafından karşılanacak, bunun dışında kalanlar ayda 53 liralık zorunlu primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilecek.

Yani 1 Nisan 2017’den itibaren ayda 53 lira prim ödeyenler eski borçları olsa da hastane kapısından dönmeyecek.

1 Ocak 2012’de ‘’Sağlıkta Devrim’’ sloganı ile hayata geçirilen GSS bırakın devrimi, aksine yurttaşın ücretsiz sağlık hizmeti alımını engelledi, prim borçlarını sürekli artırdı.

Her geçen yıl prim borçlularının artması, yurttaşların sağlık hizmetlerinden yoksun kalması GSS’ye büyük tepki oluşturdu. Özellikle okulunu bitirip, işe giremeyen gençler otomatik olarak sisteme dahil edildi. Adına çıkarılan primleri ödeyemediği için sağlık hizmetinden yoksun kaldı.

Kamuoyunda yakınmaların artması üzerine Hükümet GSS prim borçluları için çeşitli kez yapılandırmaya gitti. Ne var ki yine istenilen olmadı.

Çünkü borçlar fazlaydı. İşi olmayan, ailesinin de prim ödemeye gücü bulunmayanlar 4-5 milyar liraya varan tutarlarda GSS borçlusu oldu.

Hükümet borç yapılandırmalarının da çözüm olmadığını görmüş olacak ki, zorunlu prim miktarını 53 liraya sabitleme kararı aldı.

1 Nisan’dan itibaren uygulanacak düzenleme ile GSS kapsamında olanlar 53 lira prim ödeyerek sağlık hizmeti alabilecek.

SGK’nın 10. 3 milyar lirayı milyar lira GSS prim alacağı var. Bu alacaklardan vazgeçilip geçilmeyeceği belirsiz. Ancak, önceki yapılandırmaların alacak tahsiline katkı sağlamadığı dikkate alınırsa tamamıyla silinebilir.

Aslında bugünkü sıkıntıların kaynağı GSS’nin 2012’de kamuoyu ile çok iyi paylaşılmadan, yeteri kadar anlatılamadan hayata geçirilmesidir.

Vatandaş ne olduğunu anlamadan, prim borçlusu olduğunu kapısından döndüğü sağlık kurumlarında öğrenebildi, adeta şoke oldu.

Yani GSS, kamuoyunun bilgisi olmadan alelacele uygulanmaya başlandı. Sonucunda sorunlar, borçlar katlanarak bugünlere gelindi.

Eğer pilot uygulama ile başlayıp, kamuoyu da yeterince bilgilendirilseydi ne vatandaşın 3.4, 5 bin liraya kadar borcu olurdu, ne de sağlık hizmetinden yoksun kalırdı.

Bakın “Büyükannelere Yardım Projesi” 10 ilde pilot olarak uygulanacak. Bir yıl içinde buralarda başarılı olursa tüm Türkiye’de uygulanacak.

Aynısı sağlık gibi yaşamsal hizmeti içeren GSS için de yapılabilirdi. Ama pilot uygulama ıskalandı, hemencecik Türkiye genelinde hayata geçirildi. İstenilen sonuç, amaç sağlanamadığı gibi vatandaşı oldukça mağdur oldu.

Şurası bir gerçek ki; sağlıkta devrim amacıyla uygulanan GSS’nin, bırakın devrimi vatandaşı hastane kapılarından döndürerek büyük mahrumiyet yarattığı açıkça görüldü. Borçlar ne kadar yapılandırılırsa yapılandırılsın istenilen sonuç yine alınamadı.

Dar gelirli yurttaş haberi olmaksızın adına çıkarılan prim borcunu ödemedi. Zaten çoğunun da borcunu ödeyecek gücü yoktu.

GSS’nin bundan böyle sorunsuz uygulanabilmesi için yurttaşı sağlık hizmetinden yoksun bırakmayacak önlemler mutlaka hayata geçirilmeli, kamuoyu sistem hakkında yeterince bilgilendirilmeli.

Sosyal devlet olmanın gereği borçlu da olsa sağlık hizmeti hiçbir yurttaştan esirgenmemeli. Yani zorunlu sağlık hizmeti parasız olmalı. Muayene ve ilaç katkı payı artarken mümkün mü?

Vatandaş 53 liralık prime bakalım nasıl karşılık verecek. Öncekine göre düşük olan bu miktarı sanırım olumlu karşılayabilirler.