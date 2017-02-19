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Gto İşverenleri İstihdam Seferberliği Kapsamındaki Desteklerle İlgili Bilgilendirecek

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Gto İşverenleri İstihdam Seferberliği Kapsamındaki Desteklerle İlgili Bilgilendirecek
Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Cumhurbaşkanı önderliğinde başlayan milli istihdam seferberliği kapsamında işverenlerin yararlanacağı desteklerine ilişkin...

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Cumhurbaşkanı önderliğinde başlayan milli istihdam seferberliği kapsamında işverenlerin yararlanacağı desteklerine ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

SGK desteklerinin anlatılacağı ilk bilgilendirme toplantısı, 21 Şubat Salı günü SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un katılımı ile gerçekleştirilecek. Milli istihdam seferberliği kapsamındaki KOSGEB ve İŞKUR işveren destekleri ise 1 Mart Çarşamba günü İŞKUR İl Müdürü Sıraç Ekin ve KOSGEB İl Müdürü Sadık Gözek'in katılımları ile yapılacak toplantıda anlatılacak.

İstihdama +1 değer de sen kat

Toplantıların GTO'da gerçekleştirileceğini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu,"Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine iş dünyası olarak tüm gayretimizle destek vermeye kararlıyız.Çatı kuruluşumuz TOBB'un desteklediği ve öncü olduğu bu seferberliğe, GTO olarak "İstihdama +1 değer de sen kat" diyerek 17 bin üyemizi destek olmaya davet ediyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında devlet tarafından sunulan desteklerin neler olduğunu, işveren ve devletin yük paylaşımının nasıl olacağını da düzenleyeceğimiz toplantılarla yetkili ağızlardan en doğru şekilde anlatmaya çalışacağız"diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan Gaziantep'in bu milli seferberlikte de öncü olacağına inandığını belirten Hıdıroğlu, ülkenin geleceği için yılmadan çalışıp, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

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