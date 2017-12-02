Gto Sektörel Çalışmalarına Dubai’de Devam Etti

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için düzenlediği sektörel çalışmalara...

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için düzenlediği sektörel çalışmalara Dubai TheBig 5 Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'na düzenlediği heyet organizasyonu ile devam etti.

GTO üyelerinin sektörel gelişimlerine destek sunmak hedefi ile 25-30 Kasım 2017 tarihlerinde Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Emirliği'nde düzenlenen "TheBig 5 Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'na" KOSGEB destekli "Fuar Ziyareti ve İş Gezisi" organizasyonu düzenlendi. GTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakaş ve Halil Zengin başkanlığında gerçekleştirilen fuar ziyaretine katılan oda üyesi yaklaşık 40 firma temsilcisi sektördeki son yenilikleri görme fırsatı buldu.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakaş TheBig 5 Yapı ve İnşaat Fuarının inşaat sektörüne yönelik düzenlenen dünyanın sayılı fuarları arasında yer aldığını belirterek, "GTO olarak üyelerimize vizyoner bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Bir yandan sektörlerinin gelişimine yönelik projeler üretirken bir yandan da küresel gelişmeleri takip edebilmeleri için yurtdışı fuar ve inceleme gezileri düzenliyoruz. 60 ülkeden 2500 firmanın katıldığı ve 140 ülkeden ziyaretçi alan The Big5 Fuar'ına düzenlediğimiz ziyaret de oldukça verimli geçti" dedi.

Organizasyon kapsamında kurum ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri yapıldığını da söyleyen Karakaş, "Heyet organizasyonu kapsamında fuardaki incelemelerimizin yanı sıra, Türk Ticaret Merkezi'ne (TTC) bir ziyaret gerçekleştirerek ikili görüşmeler yaptık. TTC Ülke Direktörü Serdar Fuat Kumbaracı ve Bölge Koordinatörü Anıl Özer ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak muhtemel işbirliği olanaklarını konuştuk. Ayrıca Sharjah Ticaret ve Sanayi Odası'nda Dubai Ticaret Ateşeliği organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz toplantıda Gaziantep ekonomisi hakkında katılımcılara bilgi verdik" şeklinde konuştu.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Halil Zengin ise Fuar Ziyareti ve İş Gezisi ile ilgili üyelerin sektörel gelişmeleri yerinde incelemenin yanında Gaziantep'in tanıtımı açısından da önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Zengin, Gaziantep Ticaret Odası, önümüzdeki dönemde de yurtdışında organize edilen önemli fuarlara yönelik heyet ziyareti organizasyonlarını düzenlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.