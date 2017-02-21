Gto Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu :

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Cumhurbaşkanı önderliğinde ve TOBB koordinasyonunda başlayan milli istihdam seferberliği kapsamında işverenlerin yararlanacağı...

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Cumhurbaşkanı önderliğinde ve TOBB koordinasyonunda başlayan milli istihdam seferberliği kapsamında işverenlerin yararlanacağı SGK desteklerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İşverenlerce yoğun ilgi gören toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu,"Gaziantep'e bu seferberlikte ilk 5'te yer almak yakışır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOBB Ekonomi Şuarasında yaptığı çağrı ile başlayan milli istihdam seferberliğini desteklediklerini ifade eden Hıdıroğlu, "GTO olarak 17 bin üyemizi de "İstihdama +1 değer de sen kat" diyerek bu seferberliğe destek olmaya çağırıyoruz.Bu seferberliği başarıyla sonuca ulaştırabileceğimiz konusunda tüm üyelerimize sonsuz güven duyuyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in bu seferberlikte önder olmaya potansiyeli olduğuna vurgu yapan Hıdıroğlu,"Gaziantep ülkenin en fazla ihracat yapan 5.ili. GSYH'daki yapı en yüksek 10.il.En fazla istihdam sağlayan 9.il. Yani şehrimizin bu işe başaracak potansiyeli mevcut. Gaziantep'e bu seferberlikte ilk 5'te yer almak yakışır"dedi.

Bu seferberlikte devletin işvereni yalnız bırakmadığına vurgu yapan Hıdıroğlu, "Devlet işverene nasıl yaparsan yap, yeter ki birini işe aldemiyor. Aksine işverene çok ciddi teşvikler sunuluyor. Devletle işveren arasında bir işbirliği var. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle işsizliğin azaltılması, iç ticaretin canlandırılması hedefleniyor" diye konuştu.

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzunda toplantıda yaptığı konuşmasında Gaziantep'teki işverenlerin yararlanabileceği 10 farklı istihdam teşviki olduğunu söyleyerek, ildeki istihdam sayısının da 395 bin 275, iş yeri sayısının ise 31 bin 884 olduğunu belirtti.

Milli istihdam seferberliği kapsamında devletin ücretini öde gerisi bizden dediğini ifade eden Uzun, işverenin teşvikten yararlanabilmesi için gerekli şartlar ile "İşverenlerin teşvikten yararlanabilmesi için öncelikle aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermesi lazım. Öte yandan,sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,bildirilen sigortalının fiilen çalışıyor olması,SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması veya borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olması aranan diğer şartlar" şeklinde bilgiler verdi.

SGK İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman da katılımcıları işverenlerin teşvikten yararlanabilmesi için uygulaması gereken prosedürler hakkında bilgilendirdi.