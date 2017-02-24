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Gto Yönetimine Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

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Gto Yönetimine Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor
Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMM) ve Gaziantep Servisçiler Odası ve beraberindeki heyetler, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim...

Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMM) ve Gaziantep Servisçiler Odası ve beraberindeki heyetler, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu.

Heyetleri kabulünde konuşan GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep'in her alanda daha güçlü olması için kurumlar arası işbirliğini önemsediklerini dile getirdi. Ülke ve şehir için birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmemek gerektiğini belirten Başkan Hıdıroğlu, "Gaziantep'in sosyal ve ekonomik gelişimine katkı yapacağına inandığımız her projede işbirliklerine açığız. Kentimizi çok daha ileriye taşıyabilmek için sahip olduğu potansiyeli hep birlikte harekete geçirip, çocuklarımıza güçlü bir miras bırakmalıyız" dedi.

Gaziantep Servisçiler Odası Başkanı İsmet Özcan GTO Yönetimine başarı dileklerinde bulunarak, "GTO'nun sektörel anlamda bir karar alırken fikirlerimize saygı göstermesinden büyük memnuniyet duymaktayız" ifadelerini kullandı. Servisçiler Odası olarak mesleki eğitimin öncelikleri olduğuna değinen Özcan, "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis şoförlerinin mesleki eğitimi noktasında Oda olarak çok hassas davranıyoruz. Şoförlerimize düzenli olarak öfke kontrolü, ergen psikolojisi üzerine eğitimler aldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep SMMM Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu ise GTO'ya yaptığı ziyarette iki üyelerin birbiri ile çok sıkı bağlı olduğunu belirterek, işbirliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Türk Ticaret Kanunun güncellenmesi gerektiği ve mali hukuk ile entegre olması gerektiğini söyleyen Nabioğlu, ticaret erbabını değişen kanunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgilendirme noktasında her iki Odaya'da görev düştüğünü ve bu konuda işbirliklerine açık olduklarını söyledi.

Heyetleri kabulde Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Sayman Üye Sami Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özgüler, Kamil Tosun ve GTO Meclis Üyesi Cengiz Topel Özdemir de yer aldı.

Gto Yönetimine Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

Gto Yönetimine Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

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