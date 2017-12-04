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Gto’da Cem Seymen İle Ekonomi Ve Tarım Söyleşisi Düzenlenecek

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Gto’da Cem Seymen İle Ekonomi Ve Tarım Söyleşisi Düzenlenecek
Gaziantep Ticaret Odası'nın üyelerinin gelişmeleri takip edebilmeleri için düzenlediği etkinlikler sürüyor.

Gaziantep Ticaret Odası'nın üyelerinin gelişmeleri takip edebilmeleri için düzenlediği etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede "Cem Seymen ile Ekonomi ve Tarım söyleşisi" gerçekleştirilecek

GTO toplantı salonunda 5 Aralık 2017 Salı günü saat 17.00'de gerçekleşecek söyleşide, Türkiye'nin iç dinamikleri hem de diğer ülkelerin ekonomi modelleri ile analiz ederek yorumlayan Cem Seymen, Gaziantep Ticaret Odası üyeleriyle buluşacak. Özel bir televizyonun Ekonomi Servisinde çalışmaya başladığı günden bu yana dünyadaki dev bütçeli şirketlerin tepe yöneticilerinin yanı sıra ülkemizin önde gelen işadamları ile ses getiren röportajlara imza atan Seymen, aynı televizyonda yayınlanan "Para Dedektifi', "Başka bir dünya mümkün" ve "Hızlı Karar" isimli programlarının yapımcılığını da üstleniyor. Cem Seymen, Gaziantep'teki Ticaret Odası üyeleri ile buluşmasında "Bereketli topraklar üzerinde geleceğin ekonomisi" konulu sohbet gerçekleştirecek.

Gaziantep Ticaret Odası tarafından bu konuda yapılan açıklamada etkinliğin herkese açık olduğu ifade edilerek, "Oda olarak bu etkinliği Amerika'da University of New York'ta siyasal ekonomi, ardından da Televizyon Yayıncılığı eğitimi almış ve aynı zamanda Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak, Şair Cevat Çapan ile "Joseph Conrad Romanlarında Sömürgeciliğin İzleri" konulu yüksek lisans tezini hazırlayan Cem Seymen ile gerçekleştiriyoruz. Cem Seymen Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında izleyenleri büyüleyen bir anlatım tarzına sahip. Ülke ekonomisini bilim adamına, işin erbabına sorarak irdeleyen, yetinmeyip ülkeler gezen, araştırmalar yapan Cem Seymen geniş kitleler tarafından tanınmaktadır. Etkinliğimize üyelerimizin yanı sıra herkesin katılımını bekliyoruz" denildi.

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