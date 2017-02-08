Gto’dan Anlamlı Kampanya

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 96. yıl dönümü sebebiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 96. yıl dönümü sebebiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), son dönemlerde Türkiye'de yaşanan terör olayları, Fırat Kalkanı Operasyonu ve kış koşulları sebebiyle kan stoku azalan Kızılay'a destek olmak amacıyla Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 96. yıl dönümünde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Bu anlamlı kampanyanın Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 96.yıl dönümünde yapılmasının gurur verici olduğunu söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu," Bu yapmış olduğumuz kan bağışının öncelikle devamını diliyoruz. Kan verme olayını mutat hale getirtmek istiyoruz" dedi.

Kan Bağış Medya Müdürü Dr. Mehmet Akıncı ise, "GTO ile bu sene yapmış olduğumuz protokol neticesinde bundan sonra düzenli olarak kan bağışı organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Kendilerine ve Kızılay'ımıza yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kan bağışında bulunan bağışçılarımıza, hastalarımız adına Kızılay olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.