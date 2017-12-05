  • BIST 106.260
  • Altın 155,974
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

Güçlendirilerek Tuzaklanan 2 Patlayıcı Ele Geçirildi

» »
Güçlendirilerek Tuzaklanan 2 Patlayıcı Ele Geçirildi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında jandarmanın dikkati sayesinde alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı bulundu.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında jandarmanın dikkati sayesinde alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı bulundu.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Mazgirt ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Mazgirt kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 adet patlatılmaya hazır EYP düzeneği ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnternetten Tanıştığı Şahısla Kaçan Genç Kız, Kastamonu’da Bulundu05 Aralık 2017 Salı 19:48
  • Diyarbakır’daki Feci Kazada Otomobil İkiye Ayrıldı: 2 Ölü, 2 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:48
  • Midyat’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:43
  • Saruhanlı’da Trafik Kazası: 6 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:28
  • Tamir İçin Çıktığı Çatıdan Düşüp Öldü05 Aralık 2017 Salı 19:23
  • Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kask Da Kurtaramadı05 Aralık 2017 Salı 19:13
  • Beyoğlu’nda Bir Gecekondu Alev Alev Yandı05 Aralık 2017 Salı 19:08
  • Cesedi, Tavandan Dükkana Dökülen Kurtlar Buldurdu05 Aralık 2017 Salı 19:03
  • Kamyonlar Kafa Kafaya Çarpıştı05 Aralık 2017 Salı 19:03
  • Ak Parti Kozaklı Gençlik Kolları Başkanının Babasına Silahlı Saldırı05 Aralık 2017 Salı 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti