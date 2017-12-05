Güçlendirilerek Tuzaklanan 2 Patlayıcı Ele Geçirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında jandarmanın dikkati sayesinde alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı bulundu.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında jandarmanın dikkati sayesinde alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı bulundu.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Mazgirt ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Mazgirt kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 adet patlatılmaya hazır EYP düzeneği ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.