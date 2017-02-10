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Güçlü bir Türkiye için 'evet' diyoruz

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Güçlü bir Türkiye için 'evet' diyoruz
Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Yeniden tarih sahnesinde yer almak için; Güçlü bir Türkiye için evet diyoruz. Yeni Türkiye dünden daha güçlü olacak. Daha çok insanımızın evet demesi için çalışıyoruz" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Yeni Türkiye Yolunda konferanslarına da katılarak katkı veren siyasetçi-yazar Savcı Sayan’ı Ankara’da ziyaret etti. Savcı Sayan ile ülke gündemi üzerine sohbet eden Başkan Genç, bir yandan şehrin ve ülkenin standartlarını yükseltmek için çalışırken, bir yandan da Nisan ayında yapılacak yeni anayasa referandumunda daha çok insanın evet demesi için çalıştıklarını söyledi.

Yeni Türkiye yolunda azim, kararlılıkla ve heyecanla çalışmaya ve üretmeye devam etiklerini belirten Başkan Osman Genç, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini onayladı.Biliyoruz ki Türkiye referandumdan sonra inşallah yoluna güçlü bir şekilde devam edecek. Yeni Türkiye yolunda üzerimize düşen sorumluluğu hissediyoruz ve buna göre çalışıyoruz. Bu manada bugüne kadar hep üreten olduk. Bunlardan birisi de Yeni Türkiye Yolunda konferanslarıdır. Sağolun siz de katılarak katkı sağladınız. Konferanslarımız bundan sonra da devam edecek” dedi.

BAŞARAMAYACAĞIMIZ İŞ YOK 

Yeni Türkiye'nin dünden daha güçlü olacağını belirten Başkan Genç, “Şehir ve insanların ihtiyaçlarının sürekli değiştiği gibi ülkelerin de ihtiyaçları değişir. Ülkeler de insan gibi büyür, gelişir, güçlenir, yeniliğe, değişime ihtiyaç duyar. Ülke olarak yeni hizmetler üretecek vizyona, insan kaynağına ve enerjiye sahibiz. Büyük medeniyetler inşa etmiş bir ecdadın torunlarıyız. Bunun şuurunda olursak başaramayacağımız iş yok. Türkiye bugün değişim için böyle bir yol ayrımındadır. Yeniden tarih sahnesinde yer almak için; güçlü bir Türkiye için evet diyoruz” diye konuştu.

NEDEN EVET OLDUĞUNU ANLATIYORUZ

Türkiye’nin referandum yeni anayasa sürecine, düzenledikleri 13 konferansla en çok katkı veren belediye olduklarını ifade eden Başkan Genç, “Bu konferanslarımızda ve ona bağlı etkinliklerde siyasetçilerimizi, ekonomistlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerini 10 binin üzerinde insanımızla buluşturduk. Şimdi de herkesin bilinçli bir şekilde evet demesi, doğru kararın neden evet olduğunu insanlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Hayır diyen de bizim vatandaşımızdır, ancak Türkiye’nin geleceği için neden evet denilmesi gerektiğini bıkmadan, usanmadan anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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