Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı

HedefHalk Gazetesi, İlkadım Belediye Başkanı AK Partili Erdoğan Tok ile Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişikliği için yapılacak referandumu konuştu. Tok, "Dış güçlerin tepkisi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi

Samsun'un İlkadım İlçesi Belediye Başkanı Erdoğan Tok, bölgesinde güçlü bir Türkiye'nin, düşmanlarını ve rakiplerini korkuttuğunu belirterek, "Türkiye’ye saldırının bir örneğini 15 Temmuz sürecinde yaşadık. Gezi olayları ile 17-25 Aralık sürecini unutmamak gerekir. Ama başarılı olamadılar" dedi.

Halka Anayasa değişikliğinin basit cümlelerle anlatılması gerektiğini ifade eden Başkan Tok, "Koalisyonları yaşayanlar bilir. Neler çektik. Şimdi ki gençlikte sanal ekonomik krizlerle yapılmak istenileni görüyor. Bu toplum bir direniş ve uyanış öyküsü yazmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenleri tam. O nedenle sorun olmadan ülke genelinde yüzde 55-60 aralığında referandum geçer" diye konuştu.

Vatandaş'ın 7 haziran ve 1 kasım tarihleri arasında tedirginlik yaşadığını da söyleyen Tok, şöyle devam etti: 3 aylık 1 yıllık hükümetlerle bu ülke çok sarsıldı. Yeni sistemde beğenirsen bir beş yıl daha. Tek adamlık diye bir şey yok. MHP bu süreçte ülkeye destek vermiştir. Mesele parti değil memleket meselesi.. CHP'nin tavrını anlayabiliyoruz. Çünkü iktidar onlar için artık bu sistemde hayal olmuştur."

İlkadım Belediye Başkanı Ak Partili Tok, HedefHalk Gazetesi'ne referandum süreci ile yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemindeki değişikleri anlatarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker, Reklam Müdürü Feride İçkilli, Halkla İlişkiler Danışmanı Hüseyin Unutmaz ve Muhabir Özkan Şengün'ü misafir eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, HedefHalk Gazetesi ekibinin sorularını yanıtlayarak, "Ülkemizde yüzde 58, İlkadım'da yüzde 75'lik oranla 'evet' çıkar" dedi.

HHALK:Türkiye içeriden ve dışarından çok ciddi saldırılara maruz kalıyor. Sizce Anayasa Değişikliği ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi bu nedenle daha önemli hale mi geldi?

TOK: Türkiye’nin düşmanları her taraftan saldırıyor. Düşmanlarımız hem yok olmamızı istemiyorlar, hem de İslam ülkelerinin lideri, modeli olabilecek bir Türkiye’yi bu bölgede istemiyorlar. Şu bir gerçek ki çok güçlü olmamızı istemiyorlar. Bu hep böyle olmuştur. Tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın, dış güçler bizim üzerimize oyunlar kurmuşlardır. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir irade ortaya koyması ve dik duruşu düşmanlarımızı tedirgin etmiştir. Hele ki Anayasa değişikliğiyle güçlü bir yönetim şekli olan yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi daha da ürküttü, bu güçleri.

Türkiye’ye saldırının bir örneğini 15 Temmuz sürecinde yaşadık. 15 Temmuz ülkemize yapılan saldırıların doruğa çıktığı andı, ama daha önce denenen Gezi olayları ile 17-25 Aralık sürecini unutmamak gerekir. Son olarak da ekonomik kriz yaratılmak istendi. Başarılı olamadılar.Türkiye yoluna devam ediyor ve edecek.

TEPKİLERE BAKIP, İYİ YOLDA

OLDUĞUMUZU ANLIYORUZ

Dikkat edin saldırılar hep üstü üste geliyor. Bir işin iyi ya da kötü yapıldığını anlamak için dışarından gelen tepkilere bakmak lazım. Mesela bazı kurumlarımızın ve bankalarımızın Varlık Fonuna devredilmesi ile ilgili karara Avrupa Birliği'nden gelen tepkilere bakıyorum. Ayrıca bir araya gelmeyeceğini düşündüğümüz bir çok grubun ülkemize karşı olma fikrinde birleştiklerini gördüğümüzde hükümetimizin iyi bir şey yaptığını anlıyoruz. Ne yazık ki; Türkiye’nin düşmanı hep dışarıda değil. İçerdeki uzantılarına da bakmak lazım.

HHALK: Anayasa değişikliği vatandaş tarafından anlaşılabildi mi? Değişiklik yeterince anlatıldı mı? Seçmen referandumda oyunun rengini belirlerken neyi ölçü alacak?

TOK: Basit cümlelerle anlatmak lazım. Mesela Anayasa değişikliğini içeren bu 18 madde vatandaşa tek-tek anlatılmalı. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek almalıyız. Cumhurbaşkanımız; bunu çok güzel anlatıyor. Mesela çok önemli olan bu 18 yaş meselesini Cumhurbaşkanımızın anlattığı gibi anlatmalıyız. Seçmek seçilmekten çok daha zor ve önemlidir. Hızlı ve kesintisiz icraat da çok önemli. Güçlü ve kararlı bir Türkiye’de. Vatandaşa ekonomik ve bürokrasinin azalması olarak yansıyacak şeyler çok iyi anlatılmalı. Zaten bir çok görüştüğümüz seçmenimiz anlamış ama yine de referandum sürecinde bunları anlatmak, anlamayana örnekleriyle göstermek için sahada olacağız. Değişikliği anlatmak için şimdi erken olduğu düşünülebilir ama 15-20 gün sonra sahaya inmeye başlandığında vatandaş da daha iyi ve net olarak anlayacaktır.

TANK ALTINA YATANLAR GENÇLERDİ

Gençleri 'apolitik' diye düşünüyor ve eleştiriyoruz ama 15 Temmuz’da tankların önüne yatanların çoğu gençlerdi. Aslında 'Vatan-Millet-Bayrak' olunca herkes sahip çıkıyor. 15 Temmuz’da herkes sokağa döküldü. Böyle bir milleti görmek mümkün değil. Bu toplum bir direniş ve uyanış öyküsü yazmıştır. Toplumsal bilinç diye bakarsanız işte örneği 15 Temmuz’dur. Herkes darbelere karşıdır ve tüm siyasi partiler bu noktada bir reaksiyon göstermiştir. Vatandaşlar ele ele sokağa çıkmıştır. Türk toplumu neyin ne olduğunu artık anladı. Her şeyin farkında.

Referandum öncesi kilosuna dikkat ediyor

İlkadım Belediye Başkanı Tok, referandum öncesi kilosuna da oldukça dikkat ediyor. Oldukça fit görünen Başkan Tok, "Koşturacağız sahada. İlkadım’da gitmediğimiz kapı kalmayacak. Formda olmak lazım" dedi.

HALK: Anayasa değişikliği paketinden Türkiye’nin kazancı ne olacak, bu değişiklikler Türkiye’yi nereye götürecek, nelerle karşılaşacağız, özellikle ana muhalefetin, anayasa değişikliğinin rejim değişikliğini ve tek adamlık getireceğini iddiaları var, bu eleştirileri nasıl yorumlarsınız, Sizce güçlü yönetim mi? Tek adamlık mı?

TOK: Muhalefet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonsuz yetkiler verildiğini söylüyor ama alsında durum öyle değil. Bakacak olursak, Cumhurbaşkanımız şu an sonsuz yetkilerle donatılmış durumda aslında. Ama Cumhurbaşkanımız 1982 Anayasası'ndan kaynaklanan bu sonsuz yetkileri devrediyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde, Cumhurbaşkanımızın yetkileri azalıyor. Hatta sorumlu Cumhurbaşkanı dönemi geliyor. Partili Cumhurbaşkanı olarak icraatlarını beğendirmek zorunda. Eğer iyi bir yönetim sergilemezse vatandaş yeniden seçmez. O nedenle tek adamlık değil, sorumlu yöneticilik dönemi diyebiliriz.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN BU SİSTEM GEREKLİ

Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin oturması lazım. Vatandaş, 7 Haziran ve 1 Kasım tarihleri arasında tedirginlik yaşadı. Cumhuriyet 1923’de kuruldu ama demokrasiye 1950’de geçtik. Geçen bu 67 yıllık sürede 65 hükümet kurulmuş. Bunların çoğu da koalisyonlardan oluşmuş. Koalisyon hükümetlerinde hep huzursuzluk yaşanmış. Bir türlü istikrar sağlanamamış. Parlamenter sistemde 5-6 ay süren hükümetler bile var. Böyle bir ortamda istikrar beklemek de hayalcilik olur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yetki 5 yıl için isteniyor.

DEMİREL 30 YIL KALDI,

CUMHURBAŞKANI

EN ÇOK 10 YIL KALACAK

Referandumda 'evet' çıkarsa bundan böyle 5 yıl da bir seçimler yapılacak. Cumhurbaşkanı'nın icraatı beğenilmiyorsa halk tarafından değiştirilecek. Beğeniyorsa 5 yıl daha Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek ama bu da ancak 10 yıl sürecek. CHP, 'Padişahlık sistemi' geleceğini ileri sürüyor ve böyle propaganda yapıyor. Oysa 5 yıl için yetki istenirken, CHP’nin iddiasının aksine Cumhurbaşkanı'na yeni sorumluluklar yükleniyor. Süleyman Demirel , 30 yıl ülkenin kaderine hükmetti. Yeni Sistem'de ise en fazla 10 yıl için yetki isteniyor. Padişahlık, madişahlık yok yani.

ABD’DE 2050 YILINDAKİ

SEÇİMİN TARİHİ BİLİNİYOR

Şimdiki Sistem'de seçimlerin tarihini kestirmek mümkün değil ama Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde anayasa seçimlerin 5 yılda bir yapılacağını hükme bağlıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 2050 veya 2070 yılında seçimlerin hangi tarihlerde yapılacağı biliniyorken, bizdeki bu eski sisteme göre altı ayda bir seçim yapılmasını engelleyecek bir kural yok, İşte bu yeni anayasayla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını garanti altına alıyor.

HHALK: MHP’nin Meclis'te desteğini gördük, MHP’li seçmenin sandıkta da tam desteği olur mu? CHP’li seçmenden de ‘Evet’ desteği bekliyor musunuz?

TOK: Bir ay önce kendi çalışmalarımızla ilgili anketler yaptırırken, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de sorduk. Halkımız belediye hizmetlerini beğendiğini söylerken, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne de olumlu bakıyor. Ancak önümüzdeki günlerde yeni bir anket yapmamız lazım. Bütün Türkiye’de de bu gibi anketlerin tekrarlanmalıdır. İlkadım için şunu söyleyebilirim ki;

MHP’DEN YÜZDE 60 EVET ÇIKAR

MHP tabanının yüzde 70 ila yüzde 65 oranında ‘Evet’ oyu alacağız. MHP’nin İlkadım’daki yüzde 14 oranındaki oyuna bakacak olursak, MHP’den Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yüzde 9 oranında kabul oyu gelecektir. Seçmenler bölgelere göre farklılık gösterir. İzmirli bir MHP’li ile Kastamonulu MHP’li arasında fark vardır. Aynı şekilde Karadenizli CHP’li ile İzmir’de yaşayan bir CHP’linin de meselelere bakışı farklıdır. Türkiye çapında da MHP’nin yüzde 60 oranında 'Evet' diyeceğini düşünüyorum. AK Parti içinden de 'Hayır' diyecekler olacaktır belki ama bunun oranı çok az olacaktır. İlkadım’dan yüzde 75 'Evet' çıkacaktır. Türkiye genelinde de 'Evet' oyunun oranı yüzde 58 olacaktır.

HHALK: Referandumda belediye olarak nasıl bir çalışma takviminiz olacak?

TOK: Belediye olarak aslında daima sahalardayız ama henüz referandum çalışmasına başlamadık. Referandum için sahaya indiğimizde bu anayasa değişikliği ile ilgili 18 maddeyi tek tek anlatmalıyız. Çalışmaya mahalle toplantılarıyla başlayacağız. Kapı kapı gezerek, Anayasa değişikliğinin ülkemize kazandıracaklarını anlatacağız. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin güçlü Türkiye’nin önünü açacağı konusunda vatandaşlarımızı ikna edeceğiz.

HHALK: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Türkiye’nin kazancı ne olacak?

TOK: İnsanlar 5 yıl sonra seçim yapılacağını bilirse siyasi istikrar oluşacağı için ekonomi de güçlenecektir. Bir ülkede huzursuzluk olmazsa o ülkeye her alanda istikrar hakim olacaktır. En basiti çift başlı yönetim olmayacaktır. İstikrar varsa yatırım gelecektir. Yatırım işsizliği ortadan kaldıracaktır. Yeni sistemle birlikte aslında bölgesel olarak çok şey kazanacağız. Ülkemiz bölgenin lideri olacak. Türkiye zayıf bir ülke olursa İslam ülkeleri de zaafa uğrar. Yani Türkiye kaybederse bölgemizdeki bütün İslam ülkeleri kaybeder.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, referandum öncesinde yeni Anayasa Değişikliği'ne 'evet' dedi. Başkan Tok, 'Evet' kampanyasına sosyal medya üzerinden çektikleri video ile destek vererek, "Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet için ben de varım" mesajı verdi.

HHALK: Muhalefet ve özellikle de CHP neden tepkili?

TOK: CHP, bu yeni sistemi elbette istemez. Çünkü yeni sistemde CHP’li birinin Cumhurbaşkanı olma şansı sıfırdır. Mesela yeni sistemde 5 yıl boyunca icraat yapamadığı için 5 yıl sonra yapılacak bir seçimde vatandaştan ne diye oy isteyecekler. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olamazsa partisini de ayakta tutamayacaktır.

HHALK: Güçlü yönetim mi, tek adamlık mı?

TOK: Muhalefet Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde parlamentonun ortadan kaldıracağını iddia ediyor ama aslında meclis daha da güçleniyor. Yeni sistemde kanunları doğrudan meclis yapacak, böylece aslında meclisle birlikte millet güçlenecek. Anayasa değişikliği ile birlikte başlayacak yeni sistemde vatandaşlar sevdiği birini Cumhurbaşkanı olarak doğrudan seçecek. Milletvekillerine de ayrı oy verecek. Yeni sisteme göre vatandaşın onaylamadığı birinin milletvekili olma şansı ortadan kalkacağı için meclis de halkın doğrudan seçtiği vekillerden oluşacaktır. Yani meclis daha güçlenecektir. Şimdiki sistemde Cumhurbaşkanı partinin başında olmadığı için milletvekillerini de Cumhurbaşkanı seçmiyordu.Yeni sistemde Cumhurbaşkanına ayrıca oy veren vatandaş, milletvekilini kendi adayı olursa seçecektir. Yeni sistemde parti genel merkezlerinden aday gösterilenlerin seçilme şansı olmayacak. Mecliste çoğunluk olmazsa uzlaşma aranacak. Bu yeni sisteme göre bir partinin mecliste çoğunluğu yakalaması için 300 milletvekilinden fazla kazanması gerekecek. Bir parti mecliste çoğunluğu sağlayamasa bile bakanları Cumhurbaşkanı doğrudan atayacağı için yürütme devam edecek.

HHALK: Yeni Sistem'de belediyelerin rolü ne olacak?

TOK: Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin bire bir benzeridir. Bu nedenle bizim için değişen bir şey olmayacak. Ama ülke güçlenecek. Bu durum belki bizi de daha güçlü hale getirecek. Biz belediye başkanları da gücümüzü halktan alıyoruz. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı da gücünü doğrudan halktan alacak.

HHALK: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Türkiye’nin yeni rolü ne olacak?

TOK: Yeni sitemle birlikte ülkemize kalıcı istikrar geleceği için daha da güçleneceğiz. Kalıcı istikrar ülkemizi daha güvenli yapacak. Yatırımcılar da güven ortamını aradıkları için yeni Türkiye’de yatırımlarda hızlanacak. Öncelikle her an seçim olacakmış gibi bir endişe ortadan kalkacak. Kalkınmada 2023 hedefine daha kolay ulaşacağız.

TERÖR ORTADAN KALKACAK

Güçlü meclisle birlikte güçlü yürütme organı da oluşacak. Vesayet dönemi kesin olarak ortadan kalkacak. Süreç huzurlu bir Türkiye’ye doğru gider. Terörle mücadelede daha hızlı adımlar atılacak. Birlik ve uzlaşma kültürü oluşacağı için ortak akıl devreye girecek. Vatandaş meclis için oy vermemişse bile Cumhurbaşkanı'na oy verdiği için karar almada sorun yaşanmayacak. Daha doğrusu uzlaşma kültürü gelişecek.

CUMHURBAŞKANIMIZIN

ÖNDERLİĞİNDE YENİ İLKADIM’A

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şehircilik Şurası'na katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "AK Partili belediyecilik anlayışını seçildiğimiz ilk günden beri tam manasıyla uygulamaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı çizgide ilerlediğimizi görmek ve O'nun önderliğinde Yeni İlkadım'ı inşaa etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

'UYUMLU VE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ'

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı ile yaptıkları istişare ve fikir alışverişlerinin her zaman İlkadım İlçesi'ne kazanımlar sağladığına dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren verdiğimiz sözlerimizi Ankara ile olan diyaloglarımızda istişareler yaparak hayata geçirdik. Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. Bu sebepten ötürü her zaman istişare ve bilgi alışverişi ile projelerimize hayat veriyoruz" dedi.

Ailesi sürpriz yaptı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, hedefHalk Gazetesi'nin sorularını yanıtlarken ailesi sürpriz yaptı. Başkan Tok, "Hepimizin son fotoğrafı yok" diyerek, ailesiyle birlikte objektifin karşısına geçti. Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir adım atacaklarını söyleyen Başkan Tok, "Ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımın geleceği için 'evet' diyeceğim" dedi.