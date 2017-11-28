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Gülaç: “Futbolcuların Özeleştiri Yapması Gerekiyor”

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Gülaç: “Futbolcuların Özeleştiri Yapması Gerekiyor”
Son iki haftada kötü oynadıklarını belirten Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, Antalya'da yapacakları mini kampla sorunu gidermeyi amaçladıklarını...

Son iki haftada kötü oynadıklarını belirten Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, Antalya'da yapacakları mini kampla sorunu gidermeyi amaçladıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda G. Manisaspor maçıyla başlayan bir düşüş olduğunu ifade eden Gülaç, "Maalesef Boluspor karşısında da kötü oyun devam etti. Ortada çok konuşulacak bir oyun yoktu, kabul ediyoruz. Düzelmemiz lazım. Bu futbol bize göre değil. 25. dakikada iç sahada maç 0-0 gidiyor ve taraftarlar futbolcuları yuhalıyor. Taraftarları yanlış yönlendiren insanlar var. Biz kötü sonuç alınsın ister miyiz. Taraftarlarımız lütfen sonuç ne olursa olsun futbolcunun moralini bozmasın" dedi.

Hakem Süleyman Abay'ın ilk yarıda gardlarını düşürdüğünü kaydeden Gülaç, "En ufak harekete sarı kart veriyor. Rakibe de birkaç pozisyonda verdi ama çoğunu da görmemezlikten geldi. Bu hakemlerle artık yeter. Yönetim kurulu toplantısı da yaptık. Federasyonda en üst düzeyde bu şikayetlerimiz dile getirildi. Gerekirse hafta içi federasyonla yüz yüze de konuşacağız. 90 dakika boyunca o adamın yönettiği maçlara bakın Boluspor kaç tanesini kaybetmiş" şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu toplantısında futbolculara ceza kesme konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydeden Av. Gülaç, "Hocamızdan rapor istedik. Bu kötü futbolun mazereti olamaz. Kafamızda bazı şeyler var. Yönetimde görev değişiklikleri olacak. Çünkü biz yönetimden verim alamıyoruz. Futbolcularımıza prim borcumuz yok. Futbolcularımızın alacaklarının çoğu ödenmiştir" diye konuştu.

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın takımın başında iki maçtaki performansını da değerlendiren Gülaç, "Bu oyunla hocayı eleştirmek haksızlık olur. Futbolcuların taşın altına elini koyması, bir öz eleştiri yapması gerekir. Biz hocasız bile çıksak bundan kötü oynamayacaktık. Ölü toprağı serpilmiş gibi önde basamıyoruz. İnşallah Antalya'da yapacağımız mini kampta sorunu çözecekler" ifadelerine yer verdi.

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