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Gülben Ergen’den Bursa’da Konser

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Gülben Ergen’den Bursa’da Konser
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Bursa'da Türkiye Jokey Kulübü bünyesindeki atla terapi merkezinin açılışında konser verdi.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Bursa'da Türkiye Jokey Kulübü bünyesindeki atla terapi merkezinin açılışında konser verdi. Açılışa katılan vatandaşlardan bazıları konser yerine televizyondan at yarışını izledi.

Türkiye Jokey Kulübünün dördüncüsünü Osmangazi Hipodromu'nda açtığı atla terapi merkezinin açılışında Gülben Ergen sahne aldı. Konserde gençler, Gülben Ergen'in birbirinden hareketli şarkıları ile coştu. At yarışı meraklıları ise konseri bırakıp televizyondan doldurdukları kuponlardaki atları takip etti.

Atla terapi merkezinde özel olarak yetiştirilmiş atlar, uzman terapistler eşliğinde fiziksel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlayacak.

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