  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize -1 °C
  • Trabzon 4 °C

Gülbey, “Ermeni Vakıflarının Geliri Ermeni Cemaatini Karıştırdı”

» »
Gülbey, “Ermeni Vakıflarının Geliri Ermeni Cemaatini Karıştırdı”
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye'deki Ermeni cemaatini oluşturan vakıfların...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye'deki Ermeni cemaatini oluşturan vakıfların himayelerindeki taşınmazlardan elde ettiği gelirlerin nerelerde kullanıldığı ve harcandığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Göksel Gülbey, Türkiye'deki Ermeni vakıflarının kuruluş tüzüklerinde belirtikleri amaçları doğrultusunda çalışmadıkları ve elde ettikleri gelirleri amaçları doğrultusunda harcamadıklarını belirtti. Gülbey, "Türkiye'de bulunan 57 Ermeni vakfının 52 tanesi İstanbul'da bulunmaktadır. Bu Ermeni vakıflarının çok pahalı taşınmaz mülkleri bulunmaktadır. Son vakıf mallarının azınlıklara devir yasasının onaylanmasından sonra çok taşınmaza sahip olan bu vakıflar, taşınmazlardan elde ettikleri yüksek gelirler Ermeni cemaati içerisindeki bazı art niyetli grupların iştahını kabartmaktadır. Bu vakıflara son dönemlerde ise PKK sempatizanları veya örgütle direk ilişkisi olan Kürt kökenli vatandaşlarımızı da üye yaptıkları duyumlarımız bizleri endişelendirmektedir. Ermeni vakıflarının taşınmazlarının çoğu Taksim Meydanı civarında bulunmaktadır. Bu nedenle Taksim civarında İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan AVM'lere karşı başlatılan Gezi Parkı gösterilerinde Ermeni cemaati mensuplarının da yer almasının sebebi, bu mülkiyetlerini korumak ve amaçları doğrultusunda kullanmak istemeleridir" dedi.

"16 Şubat 2017 günü toplanan Ermeni vakıfları başkanlarının, Ermeni cemaati patrik seçim tarihini Azerbaycan Cumhuriyetinin 28 Mayıs bağımsızlık gününe denk getirilmesi manidardır" diyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Türkiye Ermeni Cemaati Ruhani Lideri Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın Alman Parlamentosunun sözde Ermeni soykırım tasarısını kabul etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'nın almış olduğu yasa kararını desteklemediği konusunda yazmış olduğu mektuptan sonra dışlanmış ve başını Agos Gazetesinin çektiği muhalif grup seçim istemiştir. Ermeni vakıfları başkanları da seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2017 tarihini belirlemiştir. Bu tarih Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlık tarihinin yıl dönümüdür, onun için bu tarih bilinçli ve art niyetli olarak seçilmiştir. ASİMDER olarak bu vakıfların gelir ve giderlerinin devlet kurumlarınca incelenmesini istemekteyiz. Vakıf başkan ve yönetim seçimlerinde Ermeni lobisi destekli gruplar seçilmek için kavga çıkararak seçimleri sabote etmekteler. Vakıf gelirleri Avrupa'da yuvalanan Ermeni lobisinin de iştahını kabartmaktadır" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Çocuklar Flütten Önce ’Ney’i Öğrenmeli"18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Beylikdüzü’ne Las Vegas’ta İki Ödül Birden18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Divapan’dan Girişimci Çalışanlarına Ödül18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Okul Servis Denetimleri Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Toki Boğaziçi’ne 102 Konut Yapacak18 Şubat 2017 Cumartesi 09:28
  • Yorgancılar: "Abd İle Ticaret Hacmimizi Yeterli Bulmuyoruz"18 Şubat 2017 Cumartesi 09:23
  • Başkan Ayrancı’nın Acı Günü18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
  • Ato’dan Sigorta Acentelerine Müjde18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
  • Keçiören’de Sevgililer Günü Konseri18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti