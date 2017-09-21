Gülcemal Projesi’nin Mendireğinde Sona Geliniyor

Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi birinci etabında inşa edilen mendireğin yapımında sona geliniyor.

Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi birinci etabında inşa edilen mendireğin yapımında sona geliniyor.

Gülcemal Projesi ile ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Gülcemal" isminin tarihi önemine dikkat çekti. Söz konusu projenin Trabzon için dev bir proje olduğunu kaydeden Gümrükçüoğlu, "Gülcemal, Trabzon ebatlarında bütçelerin zorlandığı bir büyük projedir ama bizim için bir sevdadır. "İsmi ile müsemma" diye adlandırabileceğimiz sembolik ve çok güzel bir ismi vardır. Gülcemal tarihteki bir gemimizdir. Balkan Savaşı'nda ve sonrasındaki mübadelelerde insanlarımızı Batı Trakya sahillerine, orada olanları da Karadeniz'e taşımıştır. Bu tarihi ismin hatırasına ithafen oradaki büyük dolgu ve kazanım alanının ismi "Gülcemal" olarak belirlenmiştir" dedi.

Gülcemal birinci etapta dolgu çalışmalarının tamamlandığını ve peyzaj ihalesinin yapılarak buranın en güzel şekilde Trabzon'a kazandırılacağını ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinde, Beşirli Mahallesi'nin önünde 250 bin m2'lik alanın ihalesi yapılarak birinci adımı gerçekleştirilmiştir. Oradaki mendirek bile bugün bin 290 metrelik mesafeye sahiptir. Şuanda Trabzon Limanı'nın mendireğinin uzunluğu bin 135 metredir. İnsanın aklına gelebilir ki "Tarihi Trabzon Limanı'nın mendireğinden daha uzun, bin 290 metrelik bir mendirekle 250 bin m2 dolgu alanı için nasıl adım atabildiniz?" Evet, zorlandık ama her şeyin en iyine layık olan Trabzon için büyük gayretlerle dev eserler ortaya çıkartmaktan sevinç duyuyoruz. 250 bin m2'lik bu alanın doldurulmasıyla birlikte birinci adımındaki bazı angajmanlarında tamamlanmasıyla ikinci adımının ihalesini de şuanda hazırlamaktayız" diye konuştu.

Ortaya çıkacak alanla ilgili olarak ise Gümrükçüoğlu "Bu alanın yürüyüş alanlarıyla, gezi alanlarıyla, spor etkinlikleriyle, çocuk alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, kafeteryaları, restoranları, oltaları ile balık tutabilecekleri, kayıklarla gezinebilecekleri imkânlarla birlikte büyük bir turizm merkezi halkımızın yararlanacağı, Trabzon'un ismini en güzel yaşam alanlarıyla dünyaya duyuracağı bir büyük adımdır. Bu iş devam edecektir. Tabi ki birinci etapla bu iş bitmiyor. İkinci etabı ve üçüncü etabı ile bu iş devam edecek. Toplamda 800 bin m2'lik denizle buluşulan bir alanı Trabzon'a kazandırmış olacağız. Sahil Yolu itibariyle Trabzon'un denizle buluşmasının önünde oluşan adımı bu şekilde aşmaya gayret ettik, buna devam edeceğiz" şeklinde konuştu.