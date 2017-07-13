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Güler’in 1 Ay İçinde İlik Nakli Olması Gerekiyor

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Güler’in 1 Ay İçinde İlik Nakli Olması Gerekiyor
Bolu'da, ilik kanseri teşhisi konulan 3 yaşındaki kızının bir ay içerisinde ilik nakli olması gerektiğini söyleyen baba Coşkun Gökmen, vatandaşlardan...

Bolu'da, ilik kanseri teşhisi konulan 3 yaşındaki kızının bir ay içerisinde ilik nakli olması gerektiğini söyleyen baba Coşkun Gökmen, vatandaşlardan kan bağışında bulunmalarını istedi.

Bolu'da, yaklaşık 8 ay önce kızlarını dizlerindeki ağrı nedeniyle özel bir hastaneye götüren 29 yaşındaki inşaat işçisi baba Coşkun Gökmen ile anne Fatma Gökmen, 3 yaşındaki Güler'in ağrıları geçmeyince kızlarını Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Küçük kızın burada yapılan tetkiklerinde lösemi hastalığına yakalandığı tespit edilerek, Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mart ayında Ankara'da tedavisine başlanan 3 yaşındaki Güler Gökmen'e kemoterapi uygulanırken hastalığının ilerlemesi nedeniyle doktorlar tarafından ilik nakli yapılmasına karar verildi.

Güler evine döndü

Mart ayından itibaren Ankara'da tedavi gören Güler Gökmen için bugüne kadar uygun bir ilik bulunamadı. Kemoterapi tedavisine devam eden 3 yaşındaki Güler, Bolu'daki evine geri döndü. Kızı için uygun ilik bulunamazsa sürecin çok zor olacağını ve vatandaşların bulundukları yerdeki Türk Kızılay'ına giderek 3 tüp kan bağışında bulunmalarını isteyerek şunları söyledi:

"Güler en fazla bir ay içerisinde ilik nakli olması gerekiyor ama uygun ilik halen bulunamadı. Verilen her kan bir can kurtarıyor. Herkes duyarlı olsun. Evlatlarımız ölmesin. Şu an kemoterapi görüyor, cuma günü de üçüncü kemoterapisini görecek. Eğer uygun ilik olsaydı nakil yapılacaktı. Ama uygun ilik olmadığı için ara ara kemoterapi görüyor. Kemoterapi görürken vücudunda zayıflamalar oldu, saçları döküldü, hayatı yüzde yüz değişti. Allah kimsenin başına vermesin."

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