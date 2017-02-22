Gülerken Alt Dişlerin Fazla Görünmesi Yaşlılık Belirtisi

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, gülerken alt dişlerin fazla görünmesinin yaşlılık belirtisi olduğunu söyledi.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, gülerken alt dişlerin fazla görünmesinin yaşlılık belirtisi olduğunu söyledi.

Normalde insanların diş hekimlerine diş çektirmek, diş dolgusu, diş ağrıları, diş eksiklikleri veya kanal tedavisi gibi durumlarda başvurduğunu söyleyen Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Günümüzde insanlar artık sadece diş tedavileri için değil, gülüşünden memnun olmadıkları zamanlarda da diş hekimlerine başvurmaktadır. Estetik diş ve estetik gülüş sahibi olmak isteyen kişiler estetik diş hekimliğin de bir kaç tedavi branşının bir araya gelmesi ile estetik diş tedavilerini tercih ediyor" dedi.

Estetik bir gülüşte dudakların iki yana simetrik açılması gerektiğini ifade eden Dr. Kışlaoğlu, "Özellikle üst dudak diş ve diş etinin birleştiği sınıra kadar açılmalı ve estetik gülüşte ağız açık olmalı kesinlikle, Alt dişler çok fazla görünmemelidir. Alt dişlerin fazla görünmesi yaşlılık belirtisi vermektedir. İdeal gülüş üst dişlerin göründüğü güzel, sıralı, düzgün ve kişinin karakteri yüzü ile uyumlu, ten rengiyle diş renginin uyumlu olduğu bir gülüş olmalıdır" diye konuştu.

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Kişiler, diş etlerinin çok görünmesi ve bu durumdan oldukça rahatsız olunması, dişlerdeki çatlak veya kırıklarının olması, diş renginin sararmış olması, eksik dişlerinin olması gibi durumlarda bonding, diş beyazlatma, porselen lamine diş kaplama, implant, zirkonyum diş kaplama gibi tedavilerin bir veya bir kaçının uygulanması ile estetik diş ve sağlıklı bir ağza sahip olabilirler" şeklinde konuştu.