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Gülmek İnsanları Daha Yaşlı Gösteriyor

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Gülmek İnsanları Daha Yaşlı Gösteriyor
İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, gülmek insanları daha yaşlı gösteriyor.

İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, gülmek insanları daha yaşlı gösteriyor.

Londra'da bulunan Western Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre, gün içinde daha sık gülenler diğer insanlara göre daha yaşlı gözüküyor. Araştırmada gülen, şaşıran ve hiçbir duygu belirtmeyen kadın yüzleri katılımcılara gösterilerek yaş tahmini yapılması istendi. Deneyde, gülen kadın yüzü katılımcılar tarafından en yaşlı insan yüzü olarak işaretlendi. Şaşıran yüze sahip fotoğraf ise en genç olarak işaretlendi.

Araştırmayı yürüten, Melvyn Goodale, "Çoğu zaman gülmeyi, gençlik ve olumlu değer olarak algılarız. Ancak şaşırtıcı şekilde, deneye katılanlara "fotoğraflar içinde en yaşlı hangisiydi" sorusu sorulduğunda, akıllarına ilk gelen şey gülen yüzlü kadın fotoğrafı oldu" dedi.

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