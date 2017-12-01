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Gülmen Ve Özakça Davasında Karar Açıklandı

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Gülmen Ve Özakça Davasında Karar Açıklandı
Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden yargılanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında kararını açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen'e...

Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden yargılanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında kararını açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, Özakça'nın ise üzerini atılı suçlardan beraatına karar verdi. Mahkeme, Gülmen'in hükümle birlikte beraatına hükmetti.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın 6. celsesi görüldü. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya hakkında ev hapsi kararı verilen tutuksuz sanık Semih Özakça ile tutuksuz sanık Acun Karadağ katıldı. Tutuklu sanık Nuriye Gülmen ile tedavi gördüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tutuklu odasından SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. Bazı CHP'li milletvekilleri de duruşmayı takip etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Gülmen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi. Ardından arttırıma giden mahkeme cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme, cezayı 6 yıl 3 aya çevirdi. Mahkeme, Gülmen'in üzerine atılı diğer suçlamalardan beraatına hükmederek, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar Özakça ve Karadağ'ın ise üzerini atılı suçlardan ayrı ayrı beraatına hükmetti.

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