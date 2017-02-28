Gülsan Sanayi'den Erdoğan'a mektup

Gülsan Sanayi Sitesi'nin esnafa yer gösterilmeden yıkılması planlanırken, Gülsan'a alternatif olacak sanayi sitesi projesinin 4 yıldan buyana Büyükşehir'in ötelendiği ortaya çıktı. ASKON Onursal Başkanı Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yazdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Gülsan Sanayi Sitesi'nde yapacağı kentsel dönüşüm projesi için işyerlerine kamulaştırma tebligatı gönderilirken, Samsun Batı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi öncülüğünde 4 yıl önce projeleri hazırlanan ve Gülsan Sanayi Sitesi'ne alternatif olacak projenin 4 yıldır ötelendiği ortaya çıktı. Sanayici ASKON Samsun Şubesi Onursal Başkanı Adnan Öz aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yazdı.

Mektubu kamuoyuna duyuran Öz, "Sayın Cumhurbaşkanım şimdi size bu şehrin nasıl sahipsiz kaldığına dair ipuçları verecek, bir sanayi kurma girişiminden bahsedeceğim. Batı sanayi yapı kooperatifi 4 yıl önce 200 küçük ve orta ölçekli işletme sahibi iş adamı tarafından kurulmuştur.Amaçları sıkıştıkları ve büyümelerini engelleyen sanayiden buraya taşınıp ihtiyaçları oranında yatırım yapıp büyümek ve istihdam sağlamaktır. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat edip uygun bir arsa talep edilir. Büyükşehir Belediyesi de bir kaç bölge gösterir ve bir bölgede karar kılınır. Artık iş Büyükşehir Belediyesindedir. Büyükşehir Belediyesi’nin imar değişikliği beklenilmektedir. Ama gerekli imar değişikliği hala yapılmamıştır. 4 yıl geçmiştir ama henüz kayda değer bir adım atılmamıştır" dedi.

ÜYELER MEVZUAT MAĞDURU

Öz şöyle devam etti; "Ayrıca 300 üye adayı küçük ve orta ölçekli işletmede kooperatife üye olabilmek için 24.04.1969 tarih ve 1163sayılı kooperatifler kanunu,10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren kanunun güncellenmesini yada yeni düzenlemeyi beklemektedir. Onlarca meslek dalı bu yasadan dolayı kooperatife üye olamamıştır.Kooperatif yönetiminin 2014 yılında Sanayi Bakanına konuyu bizzat ilettiği, Bakanın konunun ivedilikle çözüleceği yönünde bilgi verdiği bilinmekteydi.Geçen zaman gösterdi ki bu konuda hiçbir çalışma yapılmamış. Konu yeniden gündeme gelince 16.01 2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yeni bir dilekçe verildiği ama gelen cevapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilmesi gerektiği bilgisini öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanım Samsun’un sahipsiz bir şehir olduğunun göstergesi mevcut sanayi sitelerindeki kobilerin yüzde 60’ının kiracı olmasından anlaşılmaktadır. Ama bu geçmişte yapılan hatadır. Bu gün ise kiracı olarak küçücük dükkanlara sıkışmış işletmelerin yer yokluğundan büyüyememesi ve çaresizce bekletilmeleri de sahipsizliğin devam ettiğinin bir göstergesidir."

SANAYİCİ CEVAP BEKLİYOR

Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Milli İstihdam Seferberliği'ne vurgu yapan Öz şöyle devam etti; " Bu sanayinin bitirildiğinde istihdamın 3 katına çıkacağı durumu bizleri heyecanlandırmaktadır.Ama işin neticelenememesi nedeniyle de şaşkınlık içindeyiz.Devletimizin başlatmış olduğu istihdam seferberliği,istihdamın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesiyken bu işin sürüncemede kalmasını anlamakta güçlük çekmekteyiz.İşletme sahipleri elikolu bağlı bir şekilde beklemektedir bu işin ivedilikle çözülmesi birkaç ilde uygulanan TOKİ aracılığı ileyapılma uygulaması Samsun’daki sorunu da çözülebilir diye ümit ediyoruz.İşletme sahipleri kooperatife üye oldukları için bireysel hareket edemiyor,çaresizce çözüm bekliyor.Muhtemeldir ki kooperatif yöneticileri ve üyeleri de bundan dolayı çaresizlik içerisinde beklemektedirler. Bu projenin önündeki ağırlaştırıcı engeller bellidir, bizde bunu dile getirmekten imtina ediyoruz ama birkaç işletme sahibi bu konuyu gündeme getirmemiz konusunda ricacı olunca ve durumları gerçektende içler acısı olunca yazmak zorunda kaldık.Bu işletmelerimiz sizden bir çare bir ümit bekliyorlar.Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin istihdamın belkemiğini oluşturduğu gerçeğide ortada duruyorken sizin bir talimatınızla bu işin çözüleceğini biliyoruz.Samsun şehri adına bunu sizden istirham ediyoruz. Samsun’daki sessiz çoğunluğun sesi olarak sizden rica ediyoruz.

Saygılarımızla."

Zekeriya FIRAT / Özel Haber