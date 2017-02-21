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Gülsanlı esnafa şok tebligat

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Gülsanlı esnafa şok tebligat
Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi'nin yıkımı için işyerlerine istimlak tebligatlarını ulaştırmaya başladı. Oda Başkanı Ülker, "Açtığımız davalar sürüyor. Bu ne acale. Büyükşehir aynısını Saathane'de yaptı. Burada da yapmak istiyor" dedi

Samsun Mobilyacılar Odası Başkanı İbrahim Ülker, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Gülsan Sanayi Sitesi'nde hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi için harekete geçtiğini açıkladı.

canik-tebligat-(ibrahim-ulker).jpgCami, kent parkı ve sosyal donatı alanlarının içerisinde bulunduğu kentsel dönüşüm projesi için dükkanlara istimlak tebligatlarının yapılmaya başlandığını belirten Ülker, " Açtığımız davalar var. Açtığımız davalardan 4 adetinde yürütmeyi durdurma kararı çıktı, belediye itiraz etti ve iptal edildi. Ancak imar planının iptali için açtığımız ilk dava devam ediyor. Büyükşehir Saathane'de davalar devam ederken acele işlem yaptı binaları yıktı. Sonra işyerleri sahipleri bazı davaları kazandı ancak dükkanları çoktan yıkılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi'nde de aynı işlemi yapmak istiyor "dedi. 
 
ESNAF SİYASİLERİ KOLLUYOR 
canik-tebligat-(yusuf-ziya-yilmaz).jpgCanik Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnafların bunaldığını belirten Ülker, "Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz. Hacca gitmiş bir kişi. Buradaki insanlara zulmediyor. Tamda referandum sürecinde böyle bir işlemin yapılması  manidar. Buradaki insanlar devletine yük olmadan birşeyler üreten ve devletine vergi veren insanlardır. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz esnafa yer göstermiyor. Esnafa 'Kaybolun gidin' diyor. 2 bin esnaf var burada. Gülsan Sanayinde yüzler asık. Esnaf buraya referandum kampanyasında siyasilerin girmesini bekliyor. Bence girmesinler cingar çıkar. Esnafı o hale getirdiler" diye konuştu. 

Zekeriya FIRAT / Özel Haber

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Söz konusu alanda Büyükşehir Belediyesi cami, kent park ve sosyal donatı alanları olan kentsel dönüşüm projesi yapmayı planlıyor. Esnafın açtığı davalar sürüyor.

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