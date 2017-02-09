  • BIST 88.557
  • Altın 147,128
  • Dolar 3,6941
  • Euro 3,9447
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Gülse Çocuk Tiyatrosu Açıldı

» »
Gülse Çocuk Tiyatrosu Açıldı
Adana, yeni bir tiyatro sahnesine daha kavuştu. Gülse Çocuk Tiyatrosu Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde Yalçın Park yanında törenle açıldı.

Adana, yeni bir tiyatro sahnesine daha kavuştu. Gülse Çocuk Tiyatrosu Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde Yalçın Park yanında törenle açıldı.

Tiyatro severlerin ve tiyatro camiasının yoğun bir ilgi gösterdiği açılışta konuşan tiyatronun kurucusu Gökhan Vargel, tiyatroyu nasıl kurduklarını anlattı. Vargel, "Tiyatromuzu eşim Gülsemin Vargel ile birlikte kurduk. Kurmak için de senelerce özveri ile çalıştığımız ve sevdiğimiz işlerimizden ayrılmamız gerekiyordu. Ben Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan, eşim bankacılık sektöründen ayrılarak ilk adımı attık. Tiyatroyu kurma fikri en iyi bildiğimiz işin bu olması, aynı zamanda 2 yaşındaki oğlumuzu kahkahaya boğuyor olmamız. Buradan yola çıkarak daha çok çocuk gülsün istedik. Çünkü çocuklar gülerse anneler güler, anneler gülerse dünya güler düşüncesiyle "Çocuklar Hep Gülse" çocuk tiyatrosu kuruldu" dedi.

Gülse Çocuk Tiyatrosu'nun amacının çocukların eğitici çocuk oyunlarıyla eğlenerek öğrenmeleri sağlamak ve aynı zamanda verilecek tiyatro kursları ile kendilerini geliştirecek imkanı sunmak olduğunu ifade eden Gökhan Vargel, "Tiyatromuzun kuruluşunda emeği geçen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle eşim Gülsemin ve Ahmet Davran'a fedakarlıklarından ve emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tiyatromuzun kurulmasının amacı, öncelikle Adana ve Türkiye'de büyük iz bırakacak büyük ustalar yetiştirmektir. Bununla birlikte çocuk oyunlarımız ve tiyatro kurslarımızla çocuklarımızı, gençlerimizi bir filizden büyüterek çınar haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tiyatro eğitimi alacak kişilerin aldığı eğitimle kendilerini yeniden keşfetme imkanı sağlayarak, özellikle çocuklara dışa dönük, sosyal, kolay iletişim kuran bireyler olma imkanı sunmak olduğunu kaydeden Vargel, "Kurs içeriğinde drama, sahne, oyunculuk ve diksiyon vardır. Sanata ve tiyatroya meraklı herkes katılabilir. 7-14 yaş çocuk grubu ile 7-14 yaş ve üstü genç ve yetişkin grubuna eğitim vereceğiz" diye konuştu.

İlk oyunlarını 1 Mart 2017 tarihinde sahneye koyacaklarını söyleyen Vargel, "Oyuncu kadromuz Sera Şahin, Fadime Kılcı, Kenan İzli, İpek Yağan, Burak Erdoğan, Emre Şimşek, Serkan Boyacı'dan oluşmaktadır. 1 Mart 2017 Çarşamba günü prömiyerle sahnelenecek olup tüm tiyatroseverleri ve çocuklarımızı oyunumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gülse Çocuk Tiyatrosu Açıldı

Gülse Çocuk Tiyatrosu Açıldı

Gülse Çocuk Tiyatrosu Açıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mag-der Deprem Bölgesinde09 Şubat 2017 Perşembe 13:28
  • Milletvekili Hürriyet, Deniz Kirliliğini Meclis Gündemine Taşıdı09 Şubat 2017 Perşembe 13:28
  • Bttdd’den Dündar’a Ziyaret09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • İran’daki Turizm Fuarında Trabzon’a Büyük İlgi09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • Van Büyükşehir Belediyesinden Whatsapp Hattı09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • Ak Parti Eskişehir Kadın Kolları Da Bursa’daki Bölge Eğitim Toplantılarına Katıldı09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • Develili Kadınlar Askerlere Ev Yemeği Yaptı09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Beşiktaş Belediyesi, Görme Engellilere İçin Kitap Seslendirme Stüdyosu Açtı09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Watergarden İstanbul’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Aşk Şarkılı Su Şovu09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Foça Bağarasında Halk Toplantısı09 Şubat 2017 Perşembe 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti