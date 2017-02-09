Gülse Çocuk Tiyatrosu Açıldı

Adana, yeni bir tiyatro sahnesine daha kavuştu. Gülse Çocuk Tiyatrosu Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde Yalçın Park yanında törenle açıldı.

Adana, yeni bir tiyatro sahnesine daha kavuştu. Gülse Çocuk Tiyatrosu Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde Yalçın Park yanında törenle açıldı.

Tiyatro severlerin ve tiyatro camiasının yoğun bir ilgi gösterdiği açılışta konuşan tiyatronun kurucusu Gökhan Vargel, tiyatroyu nasıl kurduklarını anlattı. Vargel, "Tiyatromuzu eşim Gülsemin Vargel ile birlikte kurduk. Kurmak için de senelerce özveri ile çalıştığımız ve sevdiğimiz işlerimizden ayrılmamız gerekiyordu. Ben Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan, eşim bankacılık sektöründen ayrılarak ilk adımı attık. Tiyatroyu kurma fikri en iyi bildiğimiz işin bu olması, aynı zamanda 2 yaşındaki oğlumuzu kahkahaya boğuyor olmamız. Buradan yola çıkarak daha çok çocuk gülsün istedik. Çünkü çocuklar gülerse anneler güler, anneler gülerse dünya güler düşüncesiyle "Çocuklar Hep Gülse" çocuk tiyatrosu kuruldu" dedi.

Gülse Çocuk Tiyatrosu'nun amacının çocukların eğitici çocuk oyunlarıyla eğlenerek öğrenmeleri sağlamak ve aynı zamanda verilecek tiyatro kursları ile kendilerini geliştirecek imkanı sunmak olduğunu ifade eden Gökhan Vargel, "Tiyatromuzun kuruluşunda emeği geçen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle eşim Gülsemin ve Ahmet Davran'a fedakarlıklarından ve emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tiyatromuzun kurulmasının amacı, öncelikle Adana ve Türkiye'de büyük iz bırakacak büyük ustalar yetiştirmektir. Bununla birlikte çocuk oyunlarımız ve tiyatro kurslarımızla çocuklarımızı, gençlerimizi bir filizden büyüterek çınar haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tiyatro eğitimi alacak kişilerin aldığı eğitimle kendilerini yeniden keşfetme imkanı sağlayarak, özellikle çocuklara dışa dönük, sosyal, kolay iletişim kuran bireyler olma imkanı sunmak olduğunu kaydeden Vargel, "Kurs içeriğinde drama, sahne, oyunculuk ve diksiyon vardır. Sanata ve tiyatroya meraklı herkes katılabilir. 7-14 yaş çocuk grubu ile 7-14 yaş ve üstü genç ve yetişkin grubuna eğitim vereceğiz" diye konuştu.

İlk oyunlarını 1 Mart 2017 tarihinde sahneye koyacaklarını söyleyen Vargel, "Oyuncu kadromuz Sera Şahin, Fadime Kılcı, Kenan İzli, İpek Yağan, Burak Erdoğan, Emre Şimşek, Serkan Boyacı'dan oluşmaktadır. 1 Mart 2017 Çarşamba günü prömiyerle sahnelenecek olup tüm tiyatroseverleri ve çocuklarımızı oyunumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.