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Gülşehir Belediye Başkanı Arısoy Mhp’den İhraç Edildi

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Gülşehir Belediye Başkanı Arısoy Mhp’den İhraç Edildi
Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi.

Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya yaptığı açıklamada "Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy partimizden ihraç edilmiştir" dedi. Kaya, "Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy parti disiplinine aykırı hareketlerinden dolayı 25 Ağustos 2017 tarihinde sevk edildiği İl Disiplin Kurulumuz tarafından MHP'den ihraç edilmiştir" diye konuştu.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya'nın önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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