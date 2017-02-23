Gülşehir’de Atletizm Seçme Yarışları Yapıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gülşehir ilçesinde atletizm yarışları düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gülşehir ilçesinde atletizm yarışları düzenlendi.

Gülşehir'de atletizm geliştirme projesi çevresinde seçme yarışları yapıldı. İlçede yapılan seçme yarışlarına 127 öğrenci katılırken yarışmalarda dereceye giren sporcular 28 Şubat'ta Nevşehir'de, 18 Mart tarihinde ise Konya'da düzenlenecek olan yarışmalara katılacak. Atletizm antrenörü Resul Köstekçi önderliğinde düzenlenen yarışmalar sonrasında ise 2003-20014 erkeklerde Yiğit Dalkılıç, Yusuf Yaşar, Oruç Barın, 2003-2014 kızlarda Büşra Barın, Nur Banu Altunok, Mesude Sorukcu, 2005-2006 erkeklerde Berat Korkmaz, Kutay Bilim, Kemal Ceylan ve 2005-2006 kızlarda Aylin Büvelek, Zeynep Yaşar, Yaren Nur Ney ilk üç sırayı aldılar. Yarışmada dereye giren öğrencilere madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve Gülşehir İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürü Sadi Terlemez verdi.