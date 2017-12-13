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Gülsin Onay Piyano Günleri Konserleri Başladı

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Gülsin Onay Piyano Günleri Konserleri Başladı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği ve dünya çapında piyano sanatçılarının yer aldığı Bisanthe Gülsin...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği ve dünya çapında piyano sanatçılarının yer aldığı Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin Bisanthe markası altında gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan ve dünyaca ünlü piyano sanatçımız Gülsin Onay'ın ismini taşıyan Piyano Günleri, Kübalı piyanist Mauricio Vallina'nın muhteşem konseri ile başladı.

Açılış konseri Kübalı sanatçı Mauricio Vallina'dan

1988'de Havana'da Altın diploma ile mezun olan sanatçı, 1994'te Valencia'da düzenlenen uluslararası bir yarışmada kazandığı birincilikle adını duyurdu. Üç albümü bulunan Vallina, Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri etkinliğinde ilk kez sahne aldı ve yaklaşık bir buçuk saatlik performansı dakikalarca ayakta alkışlandı. Vallina konser sonrası iki kez sahneye çağrılarak iki eser daha icra etti.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konser Salonu'nda gerçekleşen resitale Tekirdağlı sanatseverler yoğun ilgi gösterirken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat ile önümüzdeki günlerde sahne alacak ünlü piyanistler de resitali yakından takip etti.

İkinci gününde Özgür Ünaldı sahne aldı gecenin sonunda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Özgür Ünaldı'ya çiçek takdim ederek teşekkür ederken Ünaldı resitalin bis parçası olarak doğumunun 110. yılında Ahmet Adnan Saygun'un eserine hayat vererek usta müzisyeni andı.

Her akşam farklı bir piyano sanatçısının sahne alacağı Bisanthe 3. Gülsin Onay Piyano Günleri Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konser Salonunda şu şekilde devam edecek: 14 Aralık Perşembe 20.30 - Cemil Yener Gökbudak, 15 Aralık Cuma 20.30 - Ufuk Mete Şahin ,16 Aralık Cumartesi 20.30 - Gülsin Onay

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