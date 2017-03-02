  • BIST 89.670
  • Altın 147,483
  • Dolar 3,6873
  • Euro 3,8813
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

Gültepe Bulvarı Hızla İlerliyor

» »
Gültepe Bulvarı Hızla İlerliyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehrin doğu-batı istikametindeki en güçlü akslardan biri olacak olan Gültepe Bulvarı'nda çalışmalar hız...

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehrin doğu-batı istikametindeki en güçlü akslardan biri olacak olan Gültepe Bulvarı'nda çalışmalar hız kesmiyor. Bir taraftan yol çalışmaları devam ederken bir taraftan da yol güzergahındaki kamulaştırması yapılan evlerin yıkımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in üzerinde önemle durduğu ve yakından takip ettiği Gültepe Bulvarı'nın bir an önce tamamlanması için yoğun gayret sarf ediliyor. Temeli 5 Ağustos 2016 tarihinde atılan 2 bin 700 metrelik yolda henüz başlamasının üzerinden bir yıl bile geçmemiş olmasına rağmen büyük ilerleme kaydedildi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yolda toprak işleri ve asfaltlama çalışmaları yapılırken, güzergahtaki kamulaştırması yapılan evlerin yıkımı da gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi yol güzergahındaki az sayıda evin kamulaştırma çalışmalarına da hızla devam ediyor. Bu yıl hizmete açılarak Kayseri trafiğine büyük rahatlık getirecek olan Gültepe Bulvarı 45 milyon TL'ye mal olacak.

Gültepe Bulvarı Hızla İlerliyor

Gültepe Bulvarı Hızla İlerliyor

Gültepe Bulvarı Hızla İlerliyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıoğlu, “İlgisiz Kalanlardan Açıklama Bekliyoruz”02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Bayram, Kahraman Polis Fethi Sekin’in Anısına Koştu02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Askeri Helikopter Hayat Kurtardı02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı Yarın Yapılacak02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Başkan Ekinci,” Eyyübiye’de Dönüşüm Ve Gelişimi Birlikte Yapacağız”02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Başkan Özdemir’e Kendi Portresi Hediye Edildi02 Mart 2017 Perşembe 12:33
  • Tepebaşı’nın Sporcularından Büyük Başarı02 Mart 2017 Perşembe 12:33
  • Kahtalı Esnaflardan Emniyet Teşkilatına Plaket02 Mart 2017 Perşembe 12:33
  • Van’da Hasta Ve Hasta Yakınları İçin Mağaza Açıldı02 Mart 2017 Perşembe 12:33
  • Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti