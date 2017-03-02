Gültepe Bulvarı Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehrin doğu-batı istikametindeki en güçlü akslardan biri olacak olan Gültepe Bulvarı'nda çalışmalar hız...

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehrin doğu-batı istikametindeki en güçlü akslardan biri olacak olan Gültepe Bulvarı'nda çalışmalar hız kesmiyor. Bir taraftan yol çalışmaları devam ederken bir taraftan da yol güzergahındaki kamulaştırması yapılan evlerin yıkımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in üzerinde önemle durduğu ve yakından takip ettiği Gültepe Bulvarı'nın bir an önce tamamlanması için yoğun gayret sarf ediliyor. Temeli 5 Ağustos 2016 tarihinde atılan 2 bin 700 metrelik yolda henüz başlamasının üzerinden bir yıl bile geçmemiş olmasına rağmen büyük ilerleme kaydedildi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yolda toprak işleri ve asfaltlama çalışmaları yapılırken, güzergahtaki kamulaştırması yapılan evlerin yıkımı da gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi yol güzergahındaki az sayıda evin kamulaştırma çalışmalarına da hızla devam ediyor. Bu yıl hizmete açılarak Kayseri trafiğine büyük rahatlık getirecek olan Gültepe Bulvarı 45 milyon TL'ye mal olacak.