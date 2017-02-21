Gülüç’ü Güzelleştirme Çalışmaları Sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belde merkezinin güzelleştirilmesi için başlattığı çalışmaları...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belde merkezinin güzelleştirilmesi için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş belde merkezinde görüntü kirliliğine neden olsa eski yapıları yıkarak, reklam panoları ile güzelleştirme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Demirtaş "Daha önce belde merkezimize süs havuzumuzu ve parkımızı yapmıştık. Atatürk anıtını da güzel bir yere aldık ve önü daha geniş oldu. Belediye binamızın hemen yanında bulunan ve görüntü kirliliğine yol açan eski binalar yıkılarak burada yeşillendirme ve park çalışması yapacağız. Yine belde merkezinde görüntü kirliliği oluşturan ve yıkılan binaların yerine reklam panoları koyduk. Bu şekilde beldemiz daha güzel bir görüntüye kavuştu. Gülüç'ü daha yaşanabilir güzel bir belde haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Demirtaş Gülüç sahilindeki çalışmaları da aralıksız sürdürdüklerini söyledi.