  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Gülüç’ün Nüfusu 8 Bin 200’e Yükseldi

» »
Gülüç’ün Nüfusu 8 Bin 200’e Yükseldi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi nüfusu bir önceki yıla göre yaklaşık 200 kişi artarak 8 bin 200'e yükseldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi nüfusu bir önceki yıla göre yaklaşık 200 kişi artarak 8 bin 200'e yükseldi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş son üç yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarla Gülüç Beldesi'nde nüfusun artmasından memnun olduklarını söyledi. Geçmiş yıllarda yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığı tersanelerde yaşanan ekonomik kriz sonrası bu sayının 400-500'lere kadar düştüğünü hatırlatan Demirtaş "Tersanelerde yaşana krize rağmen beldemizde göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş sonuçlarını vermeye başladı. Bizim sloganımız daha yaşanabilir bir Gülüç. Bunun için de alt yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyal tesislerden, spor alanlarına, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi birçok çalışmayı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Benim kapım gelen her vatandaşımıza açık. Belediyemize hangi vatandaşımız gelirse gelsin partisine bakmaksızın eşit şekilde hizmet veriyoruz. Bize aktarılan bir sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Gülüç sahilinin hizmete gireceğini dile getiren Demirtaş, "Burası belde halkı için çok önemli. Ben inanıyorum ki sahilimizin de hizmete girmesi ile birlikte insanlar Gülüç'te yaşamak isteyeceklerdir. Bir çok iş adamı biz göreve geldikten sonra Gülüç'e yatırım yaptı. Yine işadamlarının yapmayı planladığı çok güzel yatırımlar var. Biz müteşebbislerimize belediye olarak her türlü desteği veriyoruz, her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bizim hedefimiz önümüzdeki 2 yıl içerisinde nüfusumuzun 10 bini geçmesi" diye konuştu.

Demirtaş, Gülüç'ü bölgede örnek bir kent haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Gülüç’ün Nüfusu 8 Bin 200’e Yükseldi

Gülüç’ün Nüfusu 8 Bin 200’e Yükseldi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilis Belediyesi Çöp Toplamada Büyükşehirleri Geride Bırakıtı04 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Diyarbekirspor’da Parola Galibiyet04 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Gölcük Ortaokulu’na Spor Salonu Çalışmaları Devam Ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 12:33
  • Ak Partili İnceöz’den, Başkan Yazgı’ya Ziyaret04 Şubat 2017 Cumartesi 12:33
  • Siirt’te Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Verildi04 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Kansere Yenilen Nejat Akyol’a Son Görev04 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Vali Zorluoğlu, Kayyum Atanan İlçede İncelemelerde Bulundu04 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Aydemir, “Yeni Yönetim, Hizmet Bayrağını Daha İlerilere Taşıyacaktır”04 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Gülüç’ün Nüfusu 8 Bin 200’e Yükseldi04 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Ereğli’de Emekliler Kıraathanesi Açıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti