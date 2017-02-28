Gülüş Estetiğinde Son Yöntemler

Medicana International İstanbul Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Gülcan Bahadırlı, gülüş estetiği konusunda son yöntemleri değerlendirdi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Gülcan Bahadırlı, gülüş estetiği konusunda son yöntemleri değerlendirdi.

Geçmişten günümüze diş hekimliğinde estetik kavramı, tedavi yöntemlerinin gelişmesi, güzellik ve sağlığın bir bütün olarak görülmesi ile beraber büyük öneme sahip olmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte yeni materyallerin geliştirilmesi hastaların estetik beklentilerinin daha hızlı ve diş dokularına neredeyse hiç zarar vermeyecek şekilde karşılanmasını sağlamakta.

3 boyutlu ortamda, yüze en uygun dişi seçimi yapılabiliniyor

Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) teknolojisinin diş hekimliğinde kullanılmaya başlanması ile birlikte çok daha hassas ve uyumlu restorasyonların üretiminin yapıldığı bilgisini veren Dr. Dt. Gülcan Bahadırlı, "Hastalardan elde edilen diş modelleri 3 boyutlu tarayıcılar ile taranıp bilgisayar ortamına aktarılarak, hastanın yüz ve çene yapısına en uygun diş şekilleri ve rengi belirlenip restorasyonların tasarımı yapılır. Tasarımı yapılan restorasyonlar bilgisayar destekli üretim ünitesinde (CAM) üretilir. CAD/CAM sistemleri ile çok daha kısa sürede hastaların dişleri ile hemen hemen birebir uyumlu restorasyonlar üretilebilir" dedi.

Estetik diş hekimliğinde CAD/CAM sistemleri ile çeşitli seramik blokların kullanıldığını belirten Dr. Dt. Bahadırlı, "İlk zamanlarda mevcut seramik blokların estetik özellikleri arttıkça dayanıklılıkları azalmaktaydı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle mevcut seramik blokların estetik özellikleri arttırılmış; hem dayanıklı hem de doğal dişlerden ayırt edilmesi zor estetik restorasyonların yapılabileceği yeni seramik bloklar üretilmiş durumda. Bu bloklar ile köprü restorasyonları, kron restorasyonları, inley-onley restorasyonları, laminate veneer (porselen lamina) restorasyonları ve table top (oklüzal veneer) restorasyonları yapılabilir" diye konuştu.

Dişleri aşındırmadan yapılan restorasyonlar (Porselen lamina)

Porselen laminalar hakkında bilgi veren Dr. Dt. Bahadırlı, "Halk arasında yaprak porselen olarak da bilinirler. Dişlerin sadece ön yüzeyine uygulanan çok ince ve estetik porselen restorasyonlardır. Porselen laminalar ile dişlerin rengi, şekli ve boyutları değiştirilebilir, dişler arasındaki boşluklar doldurulabilir.Tedaviye başlamadan önce hastadan bir ölçü alınır ve alınan ölçüden mevcut dişlerin bir modeli hazırlanır. Bu model üzerinde dişler üzerinde yapmak istediğimiz değişiklikler özel bir mum yardımıyla şekillendirilir. Böylece tedavi bittiğinde dişlerin nasıl görüneceği bu mum model (mock-up) üzerinde öngörülebilir. Yapılan bu mock-up çalışması hasta ağzına aktarılarak hastaya tedavi sonunda dişlerinin nasıl görüneceği gösterilebilir" şeklinde konuştu.

Vakanın durumuna göre dişler üzerinde 0,3-1 mm arasında aşındırma yaparak ya da bazen hiçbir aşındırma yapmadan porselen lamina restorasyonlar uygulanabildiğini söyleyen Dr. Dt. Bahadırlı, "Dişler üzerinde yapılan aşındırmanın çok az olduğu ya da aşındırma yapılmadığı durumlarda işlemler gerçekleştirilirken anestezi uygulamasına gerek kalmayabilir. Porselen laminaların dişler üzerine yapıştırılmasında özel malzemeler kullanılır. Bu malzemeler ile diş üzerine yapıştırılan laminalar dişler ile bir bütün olur ve bu ince materyallerin dayanıklılıkları artar. Hastanın durumuna göre uygun materyalden üretilen ve doğru yöntemler ile uygulanan porselen lamina restorasyonlar zamanla renk değişimine uğramaz ve estetik özelliklerini daima korurlar. Porselen lamina restorasyonların hastanın doğal dişlerinden ayırt edilmeleri çok zordur'ifadeleri kullandı.