Gümele Mahallesi’ne Yeni Kanalizasyon Hattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci'nin Gümele mahallesinde daha önce kanalizasyon bulunmayan...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci'nin Gümele mahallesinde daha önce kanalizasyon bulunmayan haneleri sağlıklı altyapıya kavuşturdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin yaşadığı altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Demirci'nin Gümele Mahallesi'nde başladığı kanalizasyon hattı döşeme işini tamamladı. Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmayla, mahallede kanalizasyon hattı bulunmayan hanelerin bağlantılarını yaparak, vatandaşları büyük bir sıkıntıdan kurtardı. MASKİ tarafından yapılan işlemler kapsamında mahalleye 700 metre ek kanalizasyon hattı döşendi.

Gümele Mahalle Muhtarı Yunus Yılmaz, mahallelerinde yapılan çalışmanın büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldırdığını söyleyerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Yılmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız sayesinde mahallemiz hizmetle tanıştı. Mahallemizde bulunan kanalizasyon hattı hanelere yakın bir şekilde akıyordu. Sağolsun MASKİ ekipleri, bu hattı mahallemizden uzaklaştırdı. Kanalizasyon bağlantısı olmayan hanelerimiz ise kanalizasyon hattına kavuşturuldu. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çok teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.