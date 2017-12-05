‘Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması’ Konferansı

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve standardizasyonu konusu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar...

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve standardizasyonu konusu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen uluslararası konferansta ele alındı. Konferansta, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin açıklamalarda bulundu.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen uluslararası konferansta gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve standardizasyonu konusu ele alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin'in yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Gümrük Örgütü, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) ve Milletlerarası Ticaret Odası temsilcileri de bulundu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, "Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşudur. Birbirinden farklı ulusal gümrük işlemlerinin ticaretin önünde en büyük engellerden birini teşkil ettiği görülmüştür. Bunun sonucu olarak ICC bünyesindeki Gümrük ve Ticaretin Kolaylaştırılması Komisyonu ve ulusal komiteler sayesinde gümrük işlemlerinin iyileştirilmesiyle alakalı bir çok öneri hazırlanmıştır" dedi.

"Küresel ticaret yıllık 1 trilyon dolar ilave hacim sağlanacak"

Mete, Türkiye'nin de tarafı olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nda da bu konuya önemli yer verildiğini belirterek "Bu anlaşmanın uluslar arası ticarete getireceği kolaylıklar sayesinde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler arasında ticaret artacak. Küresel ticaret yıllık 1 trilyon dolar ilave hacim sağlanacaktır. KOBİ'lerin uluslar arası ticaretteki payı büyüyecektir" dedi.

"Ticaretin kolaylaştırılmasında elektronikleşme önemli bir faktör"

Ticaretin kolaylaştırılmasında elektronikleşmenin de öneminde değinen Mete, "Ticaretin kolaylaştırılmasında elektronikleşme de önemli bir faktördür. Bu da ancak gümrük işlemlerinin elektronikleşmesiyle mümkün olabilir. Gümrük altyapısını elektronik veri alımına hazır kılmadan gerçek anlamda ticaretin elektronikleşmesinden söz edilemez" şeklinde konuştu.

"Gümrük işlemlerinde bürokrasiyi azaltmaya çalışıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin de tüm gümrük işlemlerinde bürokrasiyi azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Akçin, "Bu çerçevede bilgi iletişim teknolojilerine dayan projelerimize çok önem veriyoruz. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili gümrük idarelerinin risk yönetim ve kontrol yetkinliği artmakta ve gümrük işlem sürelerinde de ciddi azalmalar sağlanmaktadır" dedi.

"İthalatta işlem süresinin azaltılması yüzde 6.3 artıracak"

İthalatta işlem süresinin azaltılmasının ticareti yüzde 6.3 oranında artıracağını vurgulayan Akçin, "Bilişim sistemlerini yönetişim sistemleriyle entegre ederek etkin, verimli ve değer odaklı bir sistem oluşturma perspektifiyle hareket ediyoruz. Dünyada değişen şartlar ülke olarak değişimi, idari ve fiziki olarak modernizeyi gerekli kılıyor. İşlem süresinin azaltılmasının ticaret hacmi üzerinde büyük bir etkisi vardır. İthalatta sürenin yüzde 10 azalmasının ticareti yüzde 6.3 oranında, belge sayısının ise yüzde 10 azaltılmasının ticareti yüzde 11 oranında artıracağı yönünde elimizde çıktılar vardır" diye konuştu.