Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Bakü’de İş Adamlarıyla Buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Gümrük Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Gümrük Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş adamları ile bir araya geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yarın yapılacak olan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Gümrük Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunuyor. Üçlü Toplantı öncesinde Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret eden Tüfenkci, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Aydın Aliyev'le birlikte Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarıyla buluştu. İş adamlarına seslenen Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. Bu darbe girişimi sonrasında birtakım lobilerin Türk ekonomisini çökertmek için harekete geçtiğini belirten Tüfenkci, "Milletimiz demokrasiye sahip çıktığı gibi ekonomisine de sahip çıktı. 2017'ye güçlü başlangıç yaptık. İhracat rakamları büyümeyi destekleyecek seviyeye gelmeye başladı. Türkiye ekonomisinin toparlandığını görüyoruz" dedi.

Bakan Tüfenkci, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü ilişkilere değindi. İki ülke arasında geçmişten bugüne gelen kardeşlik ilişkisinin ve iş birliğinin bulunduğu coğrafyaya olumlu yansıdığının altını çizen Tüfenkci, ticaret hacminin ise potansiyelin altında olduğunu belirtti. Ulaştırma alanında Türkiye açısından Azerbaycan'ın sadece ikili anlamda değil bir transit koridoru olarak da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tüfenkci, özellikle Hazar koridorunun Türk taşımacılar için daha az maliyetli ve daha verimli hale getirilmesi konusunda kendilerine büyük görev düştüğünü belirtti.

Bakan Tüfenkci, Azerbaycan'ın Türkiye'den beklentilerini bildiklerini söyleyerek, beklentileri şöyle sıraladı:

"Azerbaycan'daki Türk yatırımlarının artması, ilaç sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda Azerbaycan'da ortak üretimin teşviki. Bu bağlamda Azerbaycan'ın Alat Limanı çevresinde kurmakta olduğu ve çok sayıda kolaylık ve vergi muafiyeti sunması beklenen Serbest Ticaret Bölgesi'ne firmalarımızın ilgi göstermesi. Taşımacılık firmalarımızın Azerbaycan güzergahını kullanmayı sürdürmesi. Azerbaycan'ı ziyaret eden Türk turist sayısının artmasıdır."

"Bakü Tüflis-Kars Demiryolu Projesi'ne büyük önem veriyoruz"

Bakan Tüfenkci, Bakü Tüflis-Kars Demiryolu Projesi'ne ilişkin, "Bu projeye çok büyük önem vermekteyiz. Projenin tamamlanmasıyla beraber Çin ile İngiltere'yi demiryolu ile en kısa ve en hızlı şekilde birleştireceğiz. Bu muazzam proje ile üretim ve tüketim merkezleri ülkelerimiz üzerinden birbirlerine bağlanmış olacaklar. Deniz yolundan daha hızlı, kara yolundan daha ekonomik bir alternatif güzergah sunacak olan bu demiryolula Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaretin merkezini yüzyıllar sonra tekrar tarihi İpekyolu rotasına kaydırabileceğiz. Türkiye olarak Azerbaycan'ı bölgedeki en önemli stratejik ortağımız olarak görüyor ve Azerbaycan'ın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Özellikle Kafkasya'da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışma tartışılmaz önemdedir. Azerbaycan'ın demokrasisinin giderek derinleşiyor ve güçleniyor olması, Azerbaycan'ı Kafkaslar'da parlayan bir yıldız yapmaya başlamıştır. Büyük davalarında Türkiye Azerbaycan'ın, Azerbaycan da Türkiye'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Aydın Aliyev de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha yüksek düzeye çıkarılmasını arzu ettiğini belirterek, Türk iş adamlarını Azerbaycan ekonomisine daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Bakan Tüfenkci, ahiler diyarı Kırşehir'deki müzede muhafaza edilen Ahilik Sancağı'nı Azerbaycan Sahipkarlar (İşverenler) Konfederasyonu Başkanı Musayev'e takdim etti. Esnaf ve sanatkarlığın kaynağının Ahilik Teşkilatı'na dayandığını, ahiliğin kurucusu sayılan Ahi Evran'ın Azerbaycan'dan Anadolu'ya geldiğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, onun hatırasını yad etme adına Ahilik Sancağı'nı Musayeve takdim ettiğini söyledi.

İç kısmında hilal ve II. Abdülhamid'e ait tuğra bulunan, ayetlerin yer aldığı sancak, ahilik için büyük önem taşıyor. Sancakta yer alan kırmızı renk gücü ve şehadeti sembolize ederken, yeşil renk ise İslamiyet ve Ahiliğin ticari boyutunun hareketliliğini ve dinamizmini temsil ediyor.